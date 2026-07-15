Базираният в Ирландия международен производител на хранителни продукти Valeo Foods ще може да купи българската "Престиж-96", след като Комисията за защита на конкуренцията пусна сделката, макар и под условие.

Едно от най-големите придобивания в историята на сектора у нас беше обект на анализ от антимонополния орган още от месец март.

Сделката става чрез дружеството "Валео Ф4 Къмпани Ънлимитид Къмпани". То е част от група, която произвежда над 80 марки храни, продавани в 90 държави по целия свят и предимно - във Великобритания и Ирландия.

Сред брандовете ѝ са тарталетите и кроасаните Balconi, сезонните торти тип панетоне Dal Colle, чипсовете Kettle и много други, като освен това произвежда различни продукти под частна марка за Lidl, Kaufland и други. Продажбите през 2024 г. са за 2 милиарда евро.

Собственик е американският фонд Bain Capital, който у нас има редица инвестиции, сред които е фармацевтичната "Стада България".

Основана през 1996 г., "Престиж" е една от най-разпознаваемите компании в сектора за бързооборотни стоки в България и пазарен лидер в категориите, в които оперира бисквити, вафли и мини кейкове. Сред нейните утвърдени марки с висока потребителска лоялност, са "Ная", "Мираж", "Роден край", "Хипер" и др. В "Престиж" работят около 450 служители, а продукцията се изнася в десетки страни.

Анализът на пазара, направен от КЗК, показва, че "Престиж-96" е на първа или втора позиция у нас на касаещите сделката пазари - на сухи пасти, сладки бисквити с покритие и без и на вафлите с глазура и без, като делът се движи в диапазона 10-40% в зависимост от сегмента. Valeo, чиито продукти са позиционирани по-високо, е на опашката с 0-5% дял във всички категории.

"С оглед заявените намерения на придобиващата контрол група за бъдещото развитие на продуктовите категории, в т.ч. произвеждани в страната и от внос, може да се заключи, че сделката ще доведе до съществено разширяване на продуктовото портфолио, предлагано на българските потребители. Това от своя страна има потенциал да доведе до засилване на преговорната сила на Валео при договаряне на условията за дистрибуция с търговските вериги и дистрибуторите, съответно да повлияе върху конкурентната среда на съответните пазари/пазарни сегменти", коментират от КЗК.

Опасението а регулатора е, че може да видим практики като "обвързване и пакетиране", които биха ограничили достъпа на конкуренти до търговските канали за реализация.

Купувачът предлага следната мярка с цел защита на конкуренцията - ще се задължи да не обвързва закупуването на продукти на "Престиж" със споразумения за асортимента на Valeo в срок от 3 години.

КЗК приема този вариант, като подчертава, че ако в хода на проверките си установи заобикаляне на условието или частичното му изпълнение, може да наложи поведенчески мерки, както и глоба до 10% от общия оборот на предприятието.