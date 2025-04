Най-лошо пазената, но пък и не напълно разгадана тайна на международния въздушен транспорт - това е авиокомпанията Janet, управлявана от американското правителство. Тя дискретно оперира от цивилни летища с немаркирани самолети, които летят към класифицирани дестинации.

Даже самото име е условно. Някои предполагат, че това е акроним, означаващ "Just Another Non-Existent Terminal" (Просто още един несъществуващ терминал) или "Joint Air Network for Employee Transportation" (Съвместна въздушна мрежа за транспорт на служители).

Самолетите не са маркирани с типичното лого, което се вижда на комерсиалните авиокомпании. Те са обозначени само с хоризонтална червена или синя линия по корпуса.

Първите полети на авиокомпания Janet са се състояли през 1972 г. Авиопаркът принадлежи на Военновъздушните сили на САЩ, а самолетите се управляват от отбранителния контрактор AECOM. В момента тече процедура за нов договор с частен партньор, като от него се разбира, че полетите са 190 седмично.

Накъде?

Важна част от митологията около Janet е базата, известна като Зона 51. Разположена в пустинята Невада, тя е с култов статут за почитателите на конспиративните теории, но и в действителност има важна роля за националната сигурност на САЩ.

Затова и небето над нея е едно от най-добре пазените в света. Твърди се обаче, че самолети на Janet летят в него с изключени транспондери, нови позивни и различна честота за контакт с диспечерите.

Janet лети съвсем публично и до някои дестинации като ВВС базата Едуардс. Popular Mechanics пише, че авиокомпанията превозва до правителствени и военни обекти от стотици до хиляди цивилно облечени пътници всеки ден.

Janet днес има скромните 11 машини - шест Boeing 737-600, два Beechcraft 1900 и три Beechcraft 200C. Понеже животът е най-добрият и най-ироничен сценарист, всички летящи по поверителните маршрути Boeing 737-600 първоначално са принадлежали на китайската авиокомпания Air China и са закупени втора ръка.

Авиокомпанията е претърпяла само една катастрофа. През 2004 г. самолет се разбива, докато се приближава до тестовия полигон Тонопа, след като пилотът получава сърдечен удар. Загиват още петима души.

Въпреки че авиокомпанията е свръхсекретна и дейностите на пътниците обикновено са неизвестни, възможно е да се видят самолетите при пътуване през летището на Лас Вегас. Също така е възможно да се забележи самолет в Атланта, тъй като те се обслужват в съоръжението за поддръжка TechOps на Delta Air Lines.

Операции и терминал

Авиокомпанията оперира от Международното летище McCarran в Лас Вегас, от частен и ограничен терминал, известен като Gold Coast Terminal.

Според публикация на списание Popular Mechanics, паркингът на терминала се запълва със стотици автомобили всеки ден, а вечер всички автомобили изчезват.

AECOM управлява самолетите, но не е известно кой притежава и управлява терминала. След като договорът е преминал от компания на компания през годините, сега се предполага, че контракторът управлява както авиопарка, така и терминала.

Персонал и процес на наемане

Колкото и странно да е, Janet публикува съвсем нормални обяви за работа. Това, което не е особено нормално, е процесът на подбор.

За да работят за авиокомпанията, стюардесите трябва да имат разрешение за достъп до свръхсекретна информация, като минават през изключително задълбочено проучване, разпити на близки и полиграф.

Тази комбинация от стандартни за авиобизнеса практики и процедури на спецслужбите е характерна за всичко около Janet.