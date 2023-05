Източник: iStock by Getty Images

Банките са финансови институции, които предлагат разнообразие от продукти и услуги, включително управление на депозити, кредитиране, управление на богатството, обмяна на валута и инвестиционно банкиране.

Ето кои са 10-те най-големи банки, класирани на база на 12-месечни приходи. Този списък, публикуван в Investopdia включва компании, които се търгуват публично в САЩ или Канада. Някои компании отчитат печалбите си на всеки шест месеца, вместо на тримесечие, така че 12-месечните данни може да са по-стари, отколкото за компании, които дават отчени за тримесечие. Всички данни са към декември 2022 г., предоставени от YCharts.

1. Industrial and Commercial Bank Of China (IDCBY)

Приходи (последните 12 месеца): 143,32 млрд. долара

Нетни приходи: 55,34 млрд. долара

Пазарна капитализация: 173,9 млрд долара

Най-голямата банка в света по отношение на общите управлявани активи , както и брутните приходи е Industrial and Commercial Bank Of China Ltd. Тя предоставя заеми, финансиране за бизнеса и услуги за компании и физически лица с висока стойност на активите. Тя е държавна банка.

2. China Construction Bank Corp

Приходи (последните 12 месеца): 126,79 млрд. долара

Нетни приходи: 48,49 млрд. долара

Пазарна капитализация: $148,5 млрд

Още една китайска банка в списъка с 10-те най-големи е China Construction Bank Corp, която е и втората по големина в света. Предоставя корпоративни банкови услуги като електронно банкиране, търговски заеми.

3. JPMorgan Chase & Co. (JPM)

Приходи (за последните 12 месеца): 123,42 млрд. долара

Нетни приходи: 37,07 млрд. долара

Пазарна капитализация: $381,6 млрд

Борса: Нюйоркска фондова борса (NYSE)

Американската JPMorgan Chase & Co. е мултинационална банка и холдингова компания за финансови услуги, която предлага услуги като корпоративно кредитиране, управление на активи, управление на богатството и инвестиционно и потребителско банкиране. В списъка се нарежда на трето място.

4. Bank of America

Приходи (за 12 месеца): $92,48 млрд

Нетни приходи: $27,41 млрд

Пазарна капитализация: $254,9

Борса: NYSE

Bank of America е американска банка, която предлага услуги за фирми и индивидуални клиенти. Чрез клона си за потребителско банкиране, Bank of America предоставя различни търговски услуги и услуги за управление на богатството.

5. Wells Fargo & Co.

Приходи (за последната година): 74,98 млрд. долара

Нетни приходи: 16,07 млрд. долара

Пазарна капитализация: 157,6 млрд. долара

Борса: NYSE

През последните години Wells Fargo беше затънала в скандал с фалшиви сметки, който причини неволи на голям брой индивидуални клиенти на банките, като правителството на САЩ глоби Wells Fargo с 3 милиарда долара.

6. Citigroup

Приходи (за последните 12 месеца): 74,31 млрд. долара

Нетни приходи: 15,51 млрд. долара

Пазарна капитализация: 86,4 млрд. долара

Борса: NYSE

Американската Citigroup е мултинационална инвестиционна банка и компания за финансови услуги, която предлага услуги за ценни книжа, институционални финансови услуги, банкиране на дребно и др.

7. BNP Paribas

Приходи (за последните 12 месеца): 70,33 млрд. долара

Нетни приходи: 11,17 млрд. долара

Пазарна капитализация: 67,7 млрд. долара

Френската BNP Paribas е голяма международна банка и една от най-големите банки в света, с операции в повече от 60 страни и силно присъствие в Европа, Близкия изток и Северна Африка.н Банката предлага финансови услуги, като банкиране, корпоративно и инвестиционно банкиране, управление на активи и частно банкиране. Обслужва физически лица, фирми.

8. HSBC Holdings

Приходи (последните 12 месеца): $56,28 млрд

Нетни приходи: $13,22 млрд

Пазарна капитализация: $119,7 млрд

Борса: NYSE

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation) е мултинационална банка и компания за финансови услуги със седалище в Лондон. Банката обслужва клиенти като физически лица, малки и средни предприятия и големи корпорации. HSBC предлага застрахователни услуги, управление на активи и други финансови услуги.

9. Banco Santander

Приходи (последните 12 месеца): 54,64 млрд. долара

Нетни приходи: 10,40 млрд. долара

Пазарна капитализация: 47,5 млрд. долара

Борса: NYSE

Още една европейска банка в списъка на десетте най-големи. Santander е мултинационална банка и компания за финансови услуги със седалище в Мадрид, която има операции в над 10 държави.

10. China Merchants Bank

Приходи (за последните 12 месеца): 51,79 млрд. долара

Нетни приходи: 20,30 млрд. долара

Пазарна капитализация: 133,4 млрд. долара

Държавната китайска банка China Merchants Bank предлага услуги като банкиране на дребно и корпоративно банкиране, инвестиционно банкиране и управление на активи. Седалището й е в Шенжен и има клонове и търговски обекти в цялата страна, както и операции в Хонконг, Европа и Съединените щати.