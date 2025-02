Китайските власти планират през следващите месеци да започнат "вливане" на огромни средства с цел рекапитализация на три крупни банки в страната, съобщи Bloomberg, позовавайки се на информирани източници.

По-конкретно, властите смятат за "влеят" поне 400 млрд. юана (55 млрд. долара) в Agricultural Bank of China Ltd., Bank of Communications Co. и Postal Savings Bank of China Co.

Процесът може да приключи към края на юни, като сумите в милиарди за всяка банка още се уточняват.

Ръководителят на Държавното управление за финансов надзор и контрол на Китай, Ли Юнцзъ заяви през септември 2024 г., че властите ще предприемат мерки за укрепване на базовия капитал от първи ред на шест големи търговски банки, но тогава не даде подробности по въпроса.

По-късно Министерството на финансите на страната обяви, че ще емитира специални държавни облигации за финансиране на мерките във връзка с проблемите на банките.

Припомня се, че миналата година Bloomberg съобщи, че китайските власти биха могли да "влеят" общо 1 трилион юана в (някои от) най-големите банки на страната, като финансират този процес основно за сметка на емитиране на нов специален дълг.