Южнокорейският гигант Hyundai Electric & Energy Systems Co. Ltd. продаде българското си дъщерно дружество Hyundai Heavy Industries Co. Bulgaria AD на руската "СВЕЛ Груп". Съобщението за сделката дойде от германската компания CMS, чието българско представителство е било консултант по сделката.

В началото на декември 2019 г. Hyundai съобщи, че търси купувач на завод и търси цена от $24,5 милиона. Не е ясно каква е финалната стойност на сделката.

Българското дъщерно дружество е наследник на софийския завод "Васил Коларов", създаден през 1949 година.

През 1997 година корейската компания успява да купи местното дружество "Елпром-Трафо", което работи в завода. Преименуването на "Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България" става през 2001 година, а днес за нея работят над 600 души.

По-голямата част от продукцията на дъщерната фирма е за износ към Европа, включително Гърция, Великобритания, Франция, Испания и Холандия, Азия, Африка и Америка.

Заводът обаче е в тежко финансово състояние. През 2018 г. приходите са намалели с 20% до 68,3 милиона лева, а нетният резултат е отрицателен в размер на 2,5 милиона лева.

Hyundai Electric е част от Hyundai Heavy Industries, една от най-големите корабостроителни компании в света. През 2018 г. тя генерира приходи от над €21 милиарда.

"Свел Груп" е руски лидер в производството на силови и маслени трансформатори. За компанията, чийто първи завод започва работа през 2003 г., работят 356 души, по данни на местен сайт за фирмена информация. През 2018 г. оборотът ѝ е бил 8 милиарда рубли.