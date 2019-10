Новите върхови предложения на ТP Vision - компанията, която разработва и произвежда телевизорите и аудио продуктите с марка Philips, вече са в България.

Флагманът тази година е 65-инчовият Philips 65OLED984 с 4K UHD OLED+ Android TV, Bowers & Wilkins звук и 4-странен Ambilight. В допълнение към него е 3,1-канален саундбар PB603 с безжичен събуфър, Dolby Atmos, HDMI, HDMI/ARC и мощност 300 W.

"Щастливи сме да представим нашата нова, 9-та OLED серия телевизори на българския пазар. Благодарение на технологичните иновации и нововъведения като 4-странен Ambilight, всепоглъщащият Bowers & Wilkins звук, видео процесора P5 и Android TV/AI с гласово управление, предлагаме на пазара телевизори, които носят несравнимо усещане за реалност и магични възприятия за потребителите", каза Георги Михайлов, регионален мениджър на TP Vision за България, Македония, Албания и Косово.

Всички нови модели тази година включват третото поколение на видеопроцесора P5. И поддържат HDR стандартите HDR10+ и Dolby Vision, както и последния звуков формат Dolby - Dolby Atmos.

Освен моделите от флагманската 9-та серия, бе представен модел и от Performance 7304/7354 - The one to watch. Те разполагат с 4K UHD резолюция, Ambilight, Android TV, Google Assistant, видео процесор P5, Dolby Vision и Dolby Atmos, елегантен дизайн, висококачествени материали, въртяща се стойка,тънка метална рамка и разнообразни размери от 43 до 75".