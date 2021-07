"Промененият туризъм" е съвместна поредица на Money.bg и Exotic Holiday, която разказва как се промениха международният туризъм и дестинации през последната година. Тя представя още нови непопулярни възможности за пътувания и преживявания на различни места по света.

Преди два века Дубай е малко пристанищно селище, в което живеят едва 1200 души, а основното им препитание са риболовът и търговията с перли. За няколко десетилетия емирството, което тогава е част от Абу Даби, успява да привлече вниманието на чуждестранните търговци, които се заселват там, и така в началото на 20-ти век се превръща в ключово пристанище за Близкия изток.

Истинският подем за Дубай идва няколко десетилетия по-късно, когато там са открити залежи на петрол. Огромните приходи от петролната индустрия успяват да преобразят напълно града и го превръщат в познатия ни днес имотен и финансов хъб.

Източник: iStock

Тъй като залежите на емирството са ограничени, а прогнозите са, че те ще бъдат изчерпани в следващите няколко десетилетия, от края на миналия век Дубай се насочва към други две ключови за икономиката му индустрии - финансовата и туризма.

Днес емирството е може би най-желаната дестинация в Близкия изток и една от тези, привличащи най-много чуждестранни туристи в света. За 2019 година Дубай е бил посетен от над 16,7 милиона души.

Източник: iStock Палм Джумейра

И през миналата година, която напълно промени начина, по който пътуваме, емирството се очерта като предпочитано място за туризъм. А само за първите пет месеца на 2021 година в града са пристигнали над 2 милиона чуждестранни граждани.

Според данни на ресорното министерство на Дубай той се очертава като любима дестинация на туристите от Русия и Франция, както и на тези от Германия и САЩ.

Защо си заслужава и вие да посетите Дубай?

Дубай безспорно е най-"най" мястото в света. Там на малко над 4100 квадратни метра са разположени едни от най-мащабните проекти, създадени през последните десетилетия. Като се започне от най-високата сграда - хотелът Бурдж Халифа, издигащ се на 828 метра над земята (изборът на височината не е случаен - числото 8 е символ на богатството в арабския свят), и се стигне до най-дълбокия басейн Дийп Дайв Дубай, отворил врати съвсем наскоро и предлагащ изживяване на 60 метра под водата.

Източник: iStock Бурдж Халифа

Емирството е дом още на един от най-мащабните изкуствени острови в света - Палм Джумейра, който покрива площ от 8 квадратни километра, както и на един от най-големите търговски центрове - Дубай Мол. В молът има повече от 1200 магазина, а площта му се равнява на над 50 игрища за футбол.

Кога е най-подходящо да се пътува до емирството?

Тъй като през летните месеци температурите в Дубай достигат екстремни височини над 40 градуса по Целзий, подходящото време за пътуване до емирството започва от края на септември. През следващите два месеца става все по-хладно, като ноември е един от най-подходящите периоди за почивка там.

Какво да видите там?

Безспорно нещо, което човек не може да пропусне, когато отиде в Дубай, е Бурдж Халифа. Небостъргачът, който беше открит през 2010 година, официално продължава да бъде най-високата конструкция, изграждана някога. Луксозната сграда се намира в сърцето на комплекса Даунтаун Дубай, който е разположен на площ от 2 квадратни километра. В него се намира и друга забележителност за емирството - Дубай Мол с най-високите танцуващи фонтани в света.

Източник: iStock

Друга емблематична сграда е Кейн Тауър - небостъргач, извисяващ се на 310 метра в спираловидна форма, напомняща човешкото ДНК. Той се намира в един от най-престижните райони на емирството - Дубай Марина. От двете страни на изкуствено създадения канал са разположени множество жилищни и офис сгради, както и едни от най-реномираните и луксозни хотели и ресторанти.

Добре позната забележителност в емирството е изкуственият остров Палм Джумейра, който наистина впечатлява с мащаба си. Той е изграден в непосредствена близост до плажната ивица със своите 17 листа с дължина от 5 километра. Там се намират най-луксозните и скъпи жилища в Дубай, както и някои от най-красивите плажове.

На острова се намира и най-новата атракция на Дубай - наблюдателна площадка The View At The Palm. 360-градусова спираща дъха панорамна гледка на Палм Джумейра от 240 метра височина, разкриваща красотата на Арабския залив отвисоко.

Сравнително ново е и лазурното крайбрежие The Pointe, откъдето се открива най-красивата гледка към великолепния и луксозен хотел Atlantis The Palm, както към най-новите фонтани на Дубай.

Източник: iStock

Тези, на които им липсва Европа, могат да се разходят до Арабската Венеция. Познатият още като Мадинат Джумейра комплекс се намира между три 5-звездни хотела. По каналите между тях плуват гондоли, а по бреговете са разположени множество ресторанти и заведения.

История, сафари и най-големият пазар за злато

Дубай обикновено се свързва с огромните си лъскави небостъргачи и модерни заведения. Той обаче има и друго лице - това от годините, в които е малко рибарско селище, развило се като важен търговски център. В двете най-стари части на емирството могат да бъдат открити следите на миналото. Първата от тях е историческият квартал Ал-Фахиди.

Източник: iStock Ал-Фахиди

Там човек може да се върне няколко века назад с множеството запазени и почти непокътнати сгради, изградени от камък, гипс и дърво. По малките криволичещи улички има галерии, магазинчета със сувенири и места, където човек може да опита традиционни за Дубай храни.

От другата страна на канала Дубай Крийк се намира другият исторически квартал - Дейра. Някога районът е търговският център на емирството, като следите от някогашната му слава могат да бъдат открити на малкото пристанище Саийд. Може би най-забележителната спирка от разходката в Дейра е Златния пазар. Смята се, че това е най-мащабният по размери и разнообразие пазар за злато и бижута в света, като посетителите се потапят в море от скъпоценни камъни и метали по витрините на около 300 магазина.

Източник: iStock Златният пазар

За тези, които искат да усетят още по-интензивно културата на Близкия Изток, може би най-подходящият избор са организираните офроуд обиколки с джип в пустинята. По залез слънце дюните придобиват красив цвят, а след разходката по техните вълни, човек може да вечеря под открито небе в истински бедуински лагер.

Източник: iStock

Дубай като достъпна дестинация

Дълго време Дубай се смяташе за скъпа дестинация, но през последните години тя стана по-достъпна до голяма степен благодарение на нискотарифните линии до емирството, предлагани от някои авиопревозвачи.

Няколко дни са достатъчни, за да бъдат разгледани най-големите забележителности на Дубай. Различни възможности за есенни пътувания между 5 и 7 нощувки там предлагат от Exotic Holiday.

Най-изгодните предложения тръгват от 570 евро на човек за 6 дни и 5 нощувки там, като тази цена включва самолетните билети, трансфери, нощувките със закуска в хотел, застраховка и целодневна богата обзорна обиколка на Дубай с екскурзовод на български език. По-продължителните екскурзии за 8 дни и 7 нощувки са на цени от 746 евро на човек.

Пакетите не включват разходите за задължителните PCR тестове, както и допълнителните екскурзии.