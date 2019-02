Сградата, която направи името на Тръмп разпознаваемо заради първата му голяма сделка, е била продадена на инвеститори, възнамеряващи да я съборят, пише MarketWatch.

Търговецът на недвижими имоти TF Cornerstone признава, че са успели да постигнат споразумение с екипа на милиардера и собственик на компютърната компания Dell, Майкъл Дел. Сградата Grand Hyatt New York до гарата Grand Central Terminal ще има нов собственик. Дел обаче има план да я събори и да изгради кула, която да помещава офиси, търговски площи и по-малък хотел.

Доналд Тръмп е използвал услугите на компанията Hyatt Corp. през късните 70 години на 20-и век, за да се сдобие с тогавашния хотел Commodore. По онова време компанията, от която той купува хотела, е фалирала, а самият град също е пред банкрут.

"Фоайето беше толкова мръсно, че приличаше на хотел за социални грижи. Но имаше хиляди добре облечени пътници от гарата Grand Central Terminal. Градът не беше в никак добро икономическо състояние, но локацията беше отлична", Тръмп пише в "The Art of the Deal".

За 5 години той превръща имота в луксозна стъклена сграда и отваря обновения хотел точно преди икономическия бум през 80-е години. Цената на стая за вечер е била $1100. През 1996-а американският президент продава Grand Hayatt.

Според последната сделка новата сграда ще се простира на 2 милиона квадратни метра, ще включва и по-малък хотел с 500 стаи. Настоящият хотел има 1128 стаи. Чака се одобрението на местната власт, тъй като земята под Grand Hyatt е собственост на държавната Empire State Development Corp.