"За един ден трудов стаж се признава времето, през което работникът или служителят е изработил пълното законоустановено за него работно време за деня. Когато работникът или служителят работи при непълно работно време, трудовият стаж се изчислява пропорционално на законоустановеното му работно време" - страница 129 от Законопроекта за държавния бюджет на Република България, преходни и заключителни разпоредби, параграф 11.

На това не твърде очевидно място и без никакво предупреждение или обществен дебат управляващите правят една от най-големите промени в трудовото законодателство на България за последните десетилетия.

Обяснено най-просто, ако текстовете минат в този вид, трудовият ви стаж ще се определя на база изработени часове, а не на календарни дни. Ако работите на половин работен ден, за година ще имате 6 месеца стаж.

Първа вчера би камбаната омбудсманът Велислава Делчева, която категорично се обяви против практиката през бюджетната процедура да се правят промени, засягащи основни трудови и социални права на гражданите.

Общественият защитник поиска отделен дебат по темата: "Доколкото трудовият стаж е юридически факт, от който зависи възникването и упражняването на множество трудови права, подобна промяна следва да бъде предмет на самостоятелно обществено обсъждане и мотивиране, а не да бъде въвеждана чрез преходните и заключителните разпоредби на закона за държавния бюджет".

Според омбудсмана това може да засегне значителен брой работници и служители, включително родители на малки деца, хора с трайни увреждания, пенсионери, учащи се и всички, за които непълното работно време е единствената възможност за заетост.

Според други обаче има резон в промените. "Към момента несправедливо лицата на 4-часов работен ден получават по-голям клас прослужено време. Това ще доведе до облекчаване на работодателите.", заяви пред БНТ икономистът и преподавател от УНСС доц. д-р Щерьо Ножаров.

По думите му мярката е добра и за справяне със сивата икономика, тъй като част от работещите на четири часа са само по документи на толкова, а иначе работят нормално: "Когато реално се отчита трудовият и осигурителният стаж, самите работещи на намалено работно време ще искат да минат на пълно работно време или да им бъде отразявано, за да си запазят пълните права".

С изсветляването на икономиката обясниха мотивите си за промените и от Министерството на финансите.

Създалата се ситуация може да динамизира и откупуването на стаж за пенсия. През първите три месеца на тази година само 221 души са се възползвали от тази възможност, показват данни на НОИ, цитирани от "Сега". Това е наполовина по-малко в сравнение с 2025-а.