"За един ден трудов стаж се признава времето, през което работникът или служителят е изработил пълното законоустановено за него работно време за деня. Когато работникът или служителят работи при непълно работно време, трудовият стаж се изчислява пропорционално на законоустановеното му работно време" - страница 129 от Законопроекта за държавния бюджет на Република България, преходни и заключителни разпоредби, параграф 11.
На това не твърде очевидно място и без никакво предупреждение или обществен дебат управляващите правят една от най-големите промени в трудовото законодателство на България за последните десетилетия.
Обяснено най-просто, ако текстовете минат в този вид, трудовият ви стаж ще се определя на база изработени часове, а не на календарни дни. Ако работите на половин работен ден, за година ще имате 6 месеца стаж.
Първа вчера би камбаната омбудсманът Велислава Делчева, която категорично се обяви против практиката през бюджетната процедура да се правят промени, засягащи основни трудови и социални права на гражданите.
Общественият защитник поиска отделен дебат по темата: "Доколкото трудовият стаж е юридически факт, от който зависи възникването и упражняването на множество трудови права, подобна промяна следва да бъде предмет на самостоятелно обществено обсъждане и мотивиране, а не да бъде въвеждана чрез преходните и заключителните разпоредби на закона за държавния бюджет".
Според омбудсмана това може да засегне значителен брой работници и служители, включително родители на малки деца, хора с трайни увреждания, пенсионери, учащи се и всички, за които непълното работно време е единствената възможност за заетост.
"България и Румъния остаряха, преди да забогатеят. Изходът е повишаване на възрастта за пенсиониране"
Средната възраст през 50-те години на миналия век е била под 20 години, сега е над 40
Според други обаче има резон в промените. "Към момента несправедливо лицата на 4-часов работен ден получават по-голям клас прослужено време. Това ще доведе до облекчаване на работодателите.", заяви пред БНТ икономистът и преподавател от УНСС доц. д-р Щерьо Ножаров.
По думите му мярката е добра и за справяне със сивата икономика, тъй като част от работещите на четири часа са само по документи на толкова, а иначе работят нормално: "Когато реално се отчита трудовият и осигурителният стаж, самите работещи на намалено работно време ще искат да минат на пълно работно време или да им бъде отразявано, за да си запазят пълните права".
Как българите да започнат да получават по-високи пенсии? Няколко идеи за усъвършенстване на системата*
Анализ на проф. д-р Богомил Манов, член на Фискалния съвет
С изсветляването на икономиката обясниха мотивите си за промените и от Министерството на финансите.
Създалата се ситуация може да динамизира и откупуването на стаж за пенсия. През първите три месеца на тази година само 221 души са се възползвали от тази възможност, показват данни на НОИ, цитирани от "Сега". Това е наполовина по-малко в сравнение с 2025-а.