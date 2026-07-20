Финансовата рамка за следващия програмен период (2028-2034) все още е на етап преговори, но някои от предложенията на Европейската комисия за фундаментална промяна на модела вече срещат острата съпротива на българските политици, става ясно от материал на "Сега".

През миналата седмица темата е била обсъдена на заседание на парламентарната комисия по еврофондовете, след като членовете ѝ са имали среща с представители на Европейската сметна палата.

"Европейската сметната палата представи пред ръководствата на водещи комисии в НС резюме на подготвян доклад по многогодишната финансова рамка. По много от промените, предложени от ЕК, мнението е критично - и за новия начин на финансиране на еврофондовете на базата на настоящите планове за възстановяване и устойчивост, и за разпределението на средствата по държави, и за правилото N+1, според което средствата ще трябва да се усвояват в много по-кратки срокове", коментира председателят на комисията за еврофондовете Галин Дурев, цитиран от изданието.

В N+1 N е годината на отпускане, след която има една допълнителна, в която трябва да бъдат усвоени средствата - в противен случай те се губят окончателно. Брюксел върви последователно от модела N+3 към N+2 и сега към N+1 с цел затягане на финансовата дисциплина.

"Истински шок за системите" е изискването за много по-бързо усвояване при положение, че момента принципът е бил това да става в рамките на 2-3 след отпускането на парите е мнението и на бившия ресорен вицепремиер и настоящ депутат от ГЕРБ Томислав Дончев.

Както отбелязва "Сега", даже сегашните по-големи срокове се оказват предизвикателство за институциите, като пример за това е Фондът за справедлив преход. Той трябва да помогне на въглищните райони да намерят своето бъдеще в условията на трансформираща се енергетика, но до края на годината има за усвояване още цели 440 милиона евро, които са в риск.