Компанията за дигитални услуги Inetum обяви придобиването на базираната в България консултантската компания Do IT Wise.

Inetum предлага поддръжка в управлението на информационните системи. А придобиваната компания е специализирана в услугите, подпомагащи дигиталната трансформация чрез предоставянето на стратегически консултации, внедряване, обучение и поддръжка на облачната платформа ServiceNow.

"Това стратегическо придобиване допринася за плана за растеж на Inetum, тъй като ще позволи на групата да засили своите лидерски позиции в предлагането на ServiceNow на всички пазари, на които оперира", коментираха от Inetum. Компанията работи в повече от 27 държави, Групата има близо 27 000 служители и през 2021 г. генерира приходи от 2,2 милиарда евро.

Комбинацията от предлагани услуги и опит на Inetum и Do IT Wise ще създаде нов глобален лидер в областта на управлението на корпоративните услуги и дигитализацията, като се възползва от синергията между на експертизата на Do IT Wise в изготвянето и управлението на цялостни решения в платформата ServiceNow и на развитието на нови направления за групата в ServiceNow (напр. Low code/App Engine).

Inetum консолидира своята стратегическа позиция и предлагане в Европа

Председателят и главен изпълнителен директор на Inetum Group Венсан Руе заяви, че с това придобиване Inetum разширява възможностите си да поддържа платформата ServiceNow, като предлага на своите клиенти по-добра експертиза и доказан оперативен капацитет.

"Като част от нашия стратегически план UPSCALE25, Inetum допълнително укрепва дългосрочното си партньорство със ServiceNow, за да стане глобален лидер, като разшири обхвата на практиката си до всички 26 страни, в които оперира нашата група. В същото време, групата открива ново ефективно и конкурентно звено в България, което допълнително ще ускори развитието ѝ на база на безценния опит на придобитата компания", добави той.

Според главния изпълнителен директор на Do IT Wise Идан Харел, компанията е най-силният независим партньор на ServiceNow, базиран в Източна Европа, водещ проекти за трансформация за своите клиенти чрез платформата ServiceNow.

"Присъединявайки се към Inetum, ние виждаме невероятна възможност да разширим нашата клиентска база като предлагаме услугите си на клиентите на групата и да удвоим растежа си за по-малко от 3 години", добави той.

Синергията в нашето портфолио, опит и пазарно присъствие са значителни и ни поставят в позиция да осигурим още бизнес ползи на всички заинтересовани страни," добява Марин Маринов, главен директор "Продажби и услуги" в Do IT Wise.