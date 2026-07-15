Postbank въвежда нов процес за регистрация на клиенти през Postbank App, за да отговори на вече утвърдените очаквания на потребителите към съвременното банкиране: всичко да се случва бързо, сигурно, интуитивно и директно от мобилния телефон.

Модерното решение позволява на клиента само за няколко минути не само да се регистрира онлайн, а още в края на процеса да разполага с активна разплащателна сметка, дигитална дебитна карта, да активира достъп до мобилното и интернет банкиране и да избере пакетна програма според своите нужди.

Всичко това се случва в Postbank App, без посещение в офис, без хартиени документи, без допълнителни приложения и без преминаване между различни платформи.

Предимството на новия процес е в неговата цялост, интуитивност и лекота. В среда, в която онлайн регистрацията вече е част от развитието на банковия сектор, истинската разлика е в качеството на клиентското изживяване: от удобството на процеса и минималните усилия за клиента до скоростта на достъп до услугите и прозрачността.

В Postbank App клиентът преминава през оптимизиран дигитален поток с минимален брой стъпки и полета, като въвежда само необходимата информация. Останалата част е подпомогната от автоматизирани проверки и дигитална обработка. Всички документи са електронни и са достъпни в потребителския профил в приложението, което прави процеса още по-удобен, прозрачен и лесен за проследяване.

Сигурността е интегрирана в процеса по начин, осигуряващ високо ниво на защита, без да създава излишна сложност за клиента. Регистрацията се извършва изцяло в рамките на Postbank App и включва дистанционна идентификация, автоматизирани проверки и електронно подписване на документите. Като допълнителен елемент на сигурност е включено и сканиране на личната карта чрез NFC технология, което подпомага надеждната проверка на документа и самоличността на клиента. Решението е съобразено с регулаторните изисквания и едновременно с това запазва процеса кратък, ясен и удобен.

След успешна регистрация клиентът получава незабавен достъп до услугите, които са му необходими за ежедневното банкиране, а физическата карта се доставя безплатно до избран адрес или до банков офис.

Така Postbank съчетава бързината на мобилното изживяване с пълноценен достъп до банкови продукти и услуги още от първия ден.

Новите за банката клиенти могат да изберат между пакетните програми "Моето банкиране", "Моето семейство", които се предлагат без месечни такси за срок до 12 месеца и Priority - без такса за 6 месеца. Пакетите включват различни услуги и предимства, съобразени с начина, по който потребителите управляват финансите си всеки ден: сметки, картови услуги, дигитални канали и допълнителни възможности според избрания пакет. По този начин още в началото клиентът получава не само сметка, а практично решение за своето ежедневно банкиране.

"Днес клиентите очакват банковите услуги да бъдат не просто дигитални, а лесни, бързи и подредени около реалните им нужди. С новия процес в Postbank App поставяме фокуса именно върху това: минимален брой стъпки, всичко в едно приложение и незабавен достъп до ежедневното банкиране. За нас дигиталната трансформация не означава само процесите да станат онлайн, а да бъдат преосмислени така, че да спестяват време и да създават по-добро изживяване за клиента", коментират от Postbank.

С новия процес Postbank надгражда ролята на мобилното банкиране като основен дигитален вход към банката. Postbank App вече обединява в едно кратко и интуитивно изживяване регистрация, активна сметка, дигитална карта, заявяване на физическа карта, достъп до дигитално банкиране, пакетни програми с включени услуги и още много възможности, достъпни по всяко време и от всяко място.

Актуалната услуга е част от последователната дигитална стратегия на Postbank за развитие на по-бързо, по-интуитивно и по-достъпно банково обслужване. Банката продължава да инвестира в модерни дигитални канали, автоматизация, данни и клиентски ориентиран дизайн, за да трансформира ключови процеси и да ги направи по-лесни, по-полезни и по-близки до начина, по който хората управляват ежедневието си.

С Postbank началото на взаимоотношенията с банката е по-бързо, по-лесно и по-ефективно за клиента: директно от телефона, без излишни стъпки, с реален достъп до ежедневното банкиране и с фокус върху това, което е най-ценно днес: времето, удобството и сигурността.