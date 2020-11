За трети пореден път Теленор България бе отличена със сертификат Best in Test за представянето на своята мобилна мрежата. Отличието се присъжда от международната компания за измерване на мобилни мрежи umlaut, която е направила съпоставка между трите големи оператора в България.

Категориите, в които Теленор показва най-добрите резултати, са две: "Best rated user download speed" и "Best rated latency". Сертификатът Best in Test е присъден на оператора за постигането на най-високата оценка от трите мобилни оператора в страната.

Тестовете на umlaut са проведени в период от 24 седмици между март и септември тази година. Оценката е базирана на 50.3 милиона проби от 16 700 потребители, които покриват 96,8% от населената територия на страната.

"За нас е важно постижение и огромно признание, че получаваме сертификата Best in Test за трети пореден път. Това приемаме като позитивен сигнал, че стремежът ни за развитие и преследване на по-високи цели дава резултати. Амбицията ни е да предоставяме по-добра мрежа всеки ден за нашите клиенти и благодарение на независимата оценка на umlaut знаем, че успяваме да изпълним тази цел", коментира Джейсън Кинг, главен изпълнителен директор на Теленор България.

"Дългосрочната стратегия за развитието на мрежата на Теленор продължава да дава резултати, с които се гордеем. Това поредно отличие приемаме като показател, че осигуряваме най-доброто за своите клиенти, с което им помагаме да отговарят на промените в света около нас", каза Спас Велинов, главен директор "Технологии" в Теленор България.

umlaut е международна консултантска компания, която измерва качеството на мобилни мрежи в над 120 страни по света и има за основна цел, чрез провеждане на независим измервания и анализ на събрани данни, да отличи доставчици на телекомуникационни услуги за постигнатите от тях резултати. В България umlaut анализира представянето на мрежите на трите големи мобилни оператора от 2019 г. насам.

"За трети път имам възможност да поздравя Теленор България с Best in Test сертификата за представянето на мрежата им. Нашата работа е да проследяваме представянето на мобилни мрежи в целия свят, за което разчитаме на хиляди експерти от над 80 страни. На базата на нашия анализ определяме Теленор като Best in Test и най-добри както при скорост на сваляне на данни, така и като оператора с най-малко закъснение при пренос на пакети данни в България", коментира Хакан Екмен, изпълнителен директор на umlaut.