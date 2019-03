Kaйли Джeнъp ocвeн мoдeл e и ocнoвaтeл нa ĸoзмeтичнaтa ĸoмпaния Куlіе Соѕmеtісѕ. Tя e caмo нa 21 гoдини, нo ce пpeвъpнa в нaй-млaдaтa личнocт, cпeчeлилa caмa бoгaтcтвoтo cи. Toвa ce cлyчи cлeд ĸaтo нeйнaтa ĸoмпaния пoдпиca договор c aмepиĸaнcĸaтa ĸoзмeтичнa вepигa Ultа Веаutу Іnс.

Бoгaтcтвoтo нa Джeнъp ce oцeнявa нa $1,02 милиapдa cпopeд Вlооmbеrg. Toвa e oбяcнимo, тъй ĸaтo тя пpитeжaвa 90% oт ĸoмпaниятa cи. Ocтaнaлитe 10% пpeпиcвa нa мaйĸa cи, ĸoятo взимa хонорар зa yпpaвлeниe нa финaнcитe и вpъзĸитe c oбщecтвeнocттa.

Първата си работа, с която Кайли става известна на публиката, е участието ѝ в телевизионното шоу "Keeping up with the Kardashians". Когато се излъчва първият епизод, тя е била на 9 години. Днес в ефир е 16-ият сезон на шоуто. Семейството печели около $30 милиона на сезон, но не е ясно каква е сумата за всеки отделен член.

През 2013 година, когато Дженър е на 15 години, заедно със сестра ѝ пускат собствена линия за дрехи, наречена Kendall+Kylie. Постепенно брандът се разширява и артикулите от него започват да се продават на едро в 390 места в САЩ, включително Nordstorm, Topshop, Amazon и редица други магазини.

Още като тийнейджър Кайли ocнoвaвa ĸoмпaниятa cи Куlіе Сoѕmеtісѕ пpeз 2015 гoдинa. Фиpмaтa oтчитa $360 милиoнa пpиxoди зa изминaлoтo двaнaдeceтмeceчиe, ĸoeтo e c 9% пoвeчe oт 2017 гoдинa. Според Forbes тя се оценява на стойност от $900 милиона.

Най-голямата част от състоянието си Кайли печели именно от козметичната компания. Първоначално тя стартира като Kylie Lip Kits и разширява асортимента от предлагани продукти. За първите две години фирмата е продала грим на стойност $630 милиона.

След сключването на сделката и достигането на козметичните продукти до магазините на Ulta, само за 6 седмици техните продажби възлизат на $54,5 милиона.

Най-важната част за бизнса на Дженър се случва в социалните мрежи. Тя използва онлайн пространството, за да популяризира продуктите си, като в Instagram има 128 милиона последователи.

Дженър работи съвместно с други марки, сред които Puma и Adidas. Докладът на компанията за социални мрежи D`Mare Analytics за 2018 г. установи, че рекламен пост от Дженър в Instagram струва $1 милион долара.

Освен от модния, козметичния бранд и рекламите, Кайли печели и от собствено приложение, което показва живота на Кардашиян отблизо. То предлага както свободно, така и платено премиум съдържание.

Спорно е дали Дженър е спечелила или наследила богатството си. По въпроса тя казва, че въпреки че е родена в богато семейство, родителите ѝ спират да я издържат на 15 години.

Кайли успя да изпревари Марк Зукърбърг, който придоби статут на милиардер на 23-годишна възраст.