Френската банка BNP Paribas обяви, че е сключила споразумение с канадската Bank of Montreal за продажбата на своето американско дъщерно дружество Bank of the West за $16,3 млрд. Сделката ще изисква одобрение от регулаторите, очаква се да бъде завършена до края на 2022 година.

Споразумението ще осигури еднократно увеличение на капитала с около 2,9 млрд. евро, отбелязват от BNP Paribas. След приключването на сделката, френската банка планира серия от обратни изкупувания на акции.

Сделката може да се превърне в една от най-големите в банковата сфера в света за последните години, пише The Wall Street Journal.

Споразумението ще улесни разширяването на Bank of Montreal в САЩ, където банката присъства от години. Общият обем на активите на банката в резултат на сделката може да възлезе на около 870 млрд. долара.

Bank of the West оперира в търговския сектор и в сферата на потребителското банкиране, също така осъществява специализирани финансови и други операции. Депозитите в банката са общо около $89 млрд., активите й са около $105 млрд. Тя е собственост на BNP Paribas от 1979 година.

Bank of Montreal е четвъртата по големина банка в Канада. На американското подразделение на банката се падат около 38% от приходите й, пише WSJ. В САЩ канадската банка работи в сегмента на банкиране за фирми и потребителско банкиране, както и при управлението на капитали.

Крупните канадски банки имат ограничени възможности за разширение в страната и затова търсят такива варианти в САЩ.

Например Royal Bank of Canada, втората по големина банка в Канада, придоби American City National Corp. през 2015 г. за $5,4 млрд. А броят на клоновете на най-голямата канадска банка Toronto-Dominion в САЩ, надвишава цифрата им в Канада.