Американската банка Goldman Sachs Group Inc. купува операциите на General Motors Co. (GM) в сферата на издаването на кредитни карти за около 2,5 млрд. долара. Това пише The Wall Street Journal, позовавайки се на добре запознати източници.

Според тях, на Goldman и настоящият емитент на картите на GM - Capital One Financial Corp., който ги издава под марката на автомобилния производител от 2012 г., са се договорили за условията на сделката, включително и за покупната цена. Очаква се сделката да бъде завършена през, и очаква да я завърши през следващите седмици, съобщиха източниците на бизнес изданието . Все още остава около година преди изтичането на контракта с Capital One, отбелязва WSJ.

През август вестникът съобщи, че Goldman е влязъл сред малкия брой компании, които се борят за подразделението на GM, което има кредитни карти с общ остатък от около $ 2,5 милиарда. Друг претендент за закупуването на този бизнес е британската банка Barclays.

Сделката с GM може да помогне на Goldman да изпълни амбициите си за банкиране на дребно. През 2016 г. финансовата компания стартира онлайн потребителската банка Marcus, която вече е отпуснала заеми за 7 млрд. долара и очаква да достигне нивото от 20 млрд. долара до 2025 година.

При липсата на добре позната потребителска марка и физически офиси за привличане на купувачи, Goldman използва партньорства с утвърдени компании.

Миналата година банката издаде първата си кредитна карта в партньорство с Apple . Общото салдо на задълженията по сметки на Apple Card към 30 юни е 4,5 млрд. долара. Освен това Goldman подписа споразумение за кредитиране на пътниците на JetBlue Airways Corp. и продавачи на платформата Amazon.com Inc.

Разглеждайки възможността за закупуването на подразделението на GM, Goldman и Barclays развиват идеята да се използват автомобилите като портали за електронна търговия, се казва в материала на WSJ. Тази инициатива се подкрепя както от производителите на автомобили, така и от платежни системи като Visa и Mastercard, но засега бавно набира популярност сред потребителите.

GM е първата голяма автомобилна компания, която въвежда функциите поръчки за храна, заплащане на бензин и резервации за хотели чрез сензорни екрани на таблото на своите автомобили.