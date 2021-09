Министерството на отбраната на Индия подписа споразумение с испанското подразделение на консорциума Airbus Defense and Space за закупуване на 56 средни военни транспортни самолета C-295. Договорът е подписан след одобрение от правителствения комитет по сигурността по-рано този месец, съобщи пресслужбата на индийското правителство в петък.

C-295 е турбовитлов тактически военен транспортен самолет, който в момента се произвежда от Airbus Defense and Space в Испания. Новият самолет с полезен товар от 5-10 тона ще замени остарелия самолет Avro, който е на въоръжение в ВВС на Индия.

Новият транспортен самолет значително ще разшири тактическите възможности за въздушен транспорт на ВВС, особено в северните и североизточните райони, както и в Андаманските и Никобарските острови, се казва в съобщението , цитиарно от ТАСС.

Размерът на договора не бе разкрит, но според вестник The Times of India той възлиза на около 3 млрд. долара. Според условията на сделката 16 самолета ще бъдат сглобени и доставени от Airbus Defense and Space. А останалите 40 самолета ще бъдат произведени в Индия от консорциум, сформиран от Airbus Defense and Space и индийската компания Tata Advanced Systems Limited (TASL) в рамките на 10 години от подписването на споразумението.