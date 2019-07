Румънската First Bank, позната по-рано като Piraeus Bank Romania, е приключила сделката по придобиването на румънския дъщерен клон на израелската банка Leumi le-Israel B.M.

First Bank е получила необходимото за финализирането на сделката одобрение от румънската централна банка (BNR), пишат от финансовата институция в съобщение до медиите.

Румънският клон на Bank Leumi е избрал за председател на управителния съвет Йон Попович, назначен е и нов съвет на директорите.

"Убедени сме, че придобиването ще направи First Bank по-силен и по-предпочитан банков партньор за всички наши настоящи и бъдещи клиенти", заяви президентът на First Bank Доминик Брунселс.

First Bank получи одобрение за сделката от румънската антитръстова комисия през месец юни, два месеца след като обяви плановете си да придобие 99,9235% от Bank Leumi Romania. Цената на сделката остана тайна.

Bank Leumi вече опита да продаде дъщерния си клон в северната ни съседка миналата година, но без успех. Тогава банката преговаряше с британския инвестиционен фонд Argo Group Limited, но не получи необходимите регулаторни разрешения.

Клонът на израелската банка отвори врати през 2006 година. От тогава клонът оперираше в 12 румънски града и имаше около 200 служители.

Към края на 2018 година активите на Bank Leumi Romania възлизат на 250 милиона евро или 282,5 милиона щатски долара, а депозитите ѝ са на стойност от 150 милиона евро.

Румънската First Bank пък е част от J.C. Flowers & Co. През юни 2018 година гръцката Piraeus Bank сключи сделка за дъщерния си клон в Румъния с американската J.C. Flowers & Co., след което името на банката беше сменено.