Седем от десетте региони в Европа с население под 1,5 милиона души, които имат най-голям потенциал за привличането на чуждестранни инвестиции за периода между 2018 и 2019 година. Област Стара Загора се оказва най-атрактивна за бизнеса, като тя се нарежда на първо място сред по-малките европейски региони.

Това показва последното издание на изследването "Градове и региони на бъдещето 2018/2019" (Cities an Regions of the Future 2018/2019), което се подготвя от специализираното списания fDi Magazine. То отразява бъдещия потенциал на отделните населени места за привличането на чуждестранни инвестиции.

В него те са разделени според населението си - основни градове с над 750 хиляди души, малки градове с между 100 и 350 души, малки региони с под 1,5 милиона души и големи региони с население над тази граница.

Според оценката на изданието в категорията за малки региони освен седемте български такива в топ 10 присъстват още регионите около Скопие, Срем в Сърбия и Каунас в Литва. По отношение на тези в България освен Стара Загора присъстват още Русе, Бургас, Пловдив, Варна, София област и София-град.

Изследването показва, че най-голямото предимство на градовете у нас, успели да влязат във фокуса на чуждестранните инвеститори, е ефективността на разходите. В това отношение София е на второ място сред основните градове в Европа след Тбилиси. След българската столица пък са Киев, Минск и Букурещ.

Областта София-град пък попада на осма позиция в списъка с големите региони на бъдещето, за които се очаква да има допълнително развитие през тази и следващата година.

Отново по отношение на ефективността на разходите в категорията на малките европейски градове попадат четири от България. Най-високо се класира Плевен, следван от Русе, Бургас и Пловдив. Четири други населени места в листата пък са от Украйна. Първенец е Скопие.

От друга страна Пловдив е отличен за своята стратегия за привличане на чуждестранни инвестиции, като по този показател Градът под тепетата е трети сред малките европейски градове. Преди него са Дебрецен в Унгария и Дерби във Великобритания.