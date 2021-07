Петролните котировки леко покачват на 5 юли сутринта в очакване на решенията на страните от споразумението за ограничаване на добива ОПЕК +. Преговорите на министрите от пакта за промяна в производството от август, започнали миналата седмица, бяха отложени за днес.

Според Bloomberg повечето страни, участващи в споразумението, подкрепят увеличаването на производството на петрол с 400 хиляди барела на денонощие от август и удължаването на сделката до края на 2022 година. Изключение правят ОАЕ, които настояват за промяна на референтната си база за намаляване на производството от 3,168 на 3,8 милиона барела дневно, а също не подкрепят удължаването на сделката OPEC +

"Цяла група срещу една държава, което е тъжно, но това е реалност," заяви министърът на енергетиката на Саудитска Арабия принц Абдулазиз бин Салман пред информационната агенция.

Цената на септемврийските фючърси за сорта Brent към 9,15 ч.българско време на лондонската борса ICE Futures се покачи с 0,09 долара до 76,26 долара за барел. По време на търговията в петък договорът се повиши с 0,33 долара (0,4%) - до 76,17 долара за барел.

В същото време августовските фючърси за WTI при електронната търговия на Нюйоркската стокова борса (NYMEX) поскъпват с 0,07 долара до 75,23 долара за барел. По време на предишната сесия цената на WTI падна с 0,07 долара (0,1%) - до 75,16 долара за барел.

Миналата седмица стойността на Brent спечели 1,1%, а WTI - 1,5%.

"Пазарът е нервен, което е разбираемо, като се има предвид, че сближаването на страните от ОПЕК изглежда отслабва", каза Даниел Хайнс, анализатор на суровинните пазари в Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Даже в случай на не голямо покачване на добива, запасите от петрол ще продължат да намаляват през втората половина от тази година."