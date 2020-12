Светът е на път да изпрати една ужасна 2020-та година, която ще остане в историята със своята здравна пандемия. И докато това напомни на хората, че винаги трябва да са подготвени за "най-лошото", сега ще погледнем към потенциалните заплахи през следващата 2021-ва година.

Пандемията все още не бива да се отписва толкова бързо

Ваксините вече са на път и много надежди се възлагат на тях. Но все още могат да се объркат твърде много неща свързани с тях. От недостатъчно бързо разпространение и трудности при производството им, в подобни мащаби, до потенциални странични ефекти, които тепърва да се проявят.

Подобни проблеми могат да инициират сериозна волатилност за финансовите пазари през следващите седмици и месеци, които вече до голяма степен са заложили в нивата си (търгувайки се при рекордни стойности) сравнително бързо справяне с пандемията и възстановяване на световната икономика от новите блокировки.

Проблемът със зомби компаниите излиза от контрол

Пандемията доведе до изключителен отговор от страна на правителствата и централните банки по света. И от това, покрай "добрите" компании, се облагодетелстваха и "лошите".

Зомби компаниите най-често се свързват с 90-те години в Япония, Европа след кризата от преди десетилетие или дори Китай в последните години. Броят им в САЩ обаче също расте през последните десет години, подхранен от ултрахлабавата монетарна политика. Те получават името си от факта, че успяват да куцукат напред, но не могат да излязат на достатъчна печалба, за да се отърват от задълженията си. И все пак имат достъп до кредитните пазари, за да отложат плащанията. Те вредят на икономиката, тъй като задържат активи, но не могат да си позволят да инвестират или да изграждат бизнеса си.

От Boeing Co., Carnival Corp. и Delta Air Lines Inc. до Exxon Mobil Corp. и Macy's Inc., някои от най-емблематичните компании не печелят достатъчно, за да покрият лихвените си плащания.

Почти 200 корпорации се присъединиха към т. нар. "зомби компании" от началото на пандемията, според анализ на агенцията сред 3 000 от най-големите публични дружества. Нещо повече, зомбитата отговарят за 20% от тях. И още по-притеснителното: те са добавили почти 1 трлн. щатски долара дълг към баланса си за периода, като общите задължения достигат 1.36 трлн. долора. Сумата е повече от два пъти по-голяма от дължимата от зомби компаниите в пика на финансовата криза преди десетилетие.

Последствията за икономическото възстановяване на Америка са огромни. Усилията на Федералния резерв да предотвратят вълна от фалити, купувайки корпоративни облигации, може и да избегнаха още една депресия. Но помагайки на стотици закъсали компании да получат достъп до кредитните пазари, централните банкери без да искат пренасочиха капитала към непродуктивни компании, което ще потисне заетостта и икономическия растеж в следващите години, казват икономисти. Дали това няма да е следващия "фитил", който да разпали нова дългова криза, предстои да видим.

Китайската дългова следа

Поредица от просрочени неизпълнения, включващи държавни предприятия в Китай, изплашиха сериозно инвеститорите в края на декември. Но това може да е само началото.

Неизпълненията на държавнофинансираните фирми в Китай повдигнаха сериозни опасения сред инвеститорите, защото бяха относително редки през последните години. Тези неизпълнения идват, дори когато много мениджъри на активи, възприели китайския дълг, тази година се насочиха към тези инвестиции, които предлагат много привлекателно предложение за инвеститорите с тяхната доходност.

Тъй като проблемите продължават да сочат към признаци на още неизпълнени задължения, наблюдателите обсъждат въпросите защо повече държавни предприятия (ДП) този път остават на студено в сравнение с последните две десетилетия и кои сегменти на пазара, ако се стигне до избор, правителството ще избере да подкрепи.

През ноември държавният миньор Yongcheng Coal and Electricity просрочи облигации за 1 милиард юана (151.9 милиона щатски долара), което предизвика разширено държавно разследване на три банки, поемащи поръчки, заподозрени в неправомерно поведение. Последваха и други големи просрочени задължения, включително подкрепеният от правителството производител на чипове Tsinghua Unigroup, който пропусна плащането, след като не удължи крайния срок и друго неизпълнение от държавната Huachen Automotive Group - китайски партньор на BMW за съвместно предприятие.

Процентът на неизпълнение за първи път за държавни предприятия в момента е доста под 1%, в сравнение с 9% на неизпълнение от частни предприятия, според данните на ANZ.

Неизпълненията на държавно финансираните фирми в Китай са били редки в последните десетилетия. В края на миналия декември случаят с неизпълнение на облигации в долари от търговеца на стоки Tewoo Group беше първият от две десетилетия.

Очаква се обаче да настъпят още неизпълнения, тъй като китайските власти се фокусират върху намаляване на задлъжнялостта на държавните предприятия сега, когато най-лошото от пандемията отмина за страната. А подобна вълна може да доведе до сериозен отлив на капитали от китайския пазар, а защо не дори да разпали сериозна вълна от неизпълнения и в частния сектор и дори да вкара китайската икономика в рецесия...

Липса на купувачи за американския дълг

Дефицитът в САЩ расте и ще се увеличи много повече след втория стимулен пакет за преодоляване на последиците от пандемията. Допълнителните разходи за финансиране на пакета ще трябва да дойдат от издаването на повече американски държавни ценни книжа - но това повдига въпроса кой ще ги купи, като се има предвид, че Китай, който преди е бил най-големият купувач на държавните ценни книжа, намалява своите притежания.

Докато американската икономика постепенно се лекува, разходите за справяне с пандемията все още се натрупват.

Текущият 12-месечен бюджетен дефицит в САЩ е близо 3 трилиона долара в края на август, следвайки Закона за грижите - първият пакет за облекчение, насочен към борба с пандемията, който добави над 2 трилиона долара към и без това големия дефицит. И предстои да нараства.

Докато частните чуждестранни инвеститори продължават да купуват държавни ценни книжа, това не е достатъчно, за да компенсира анемичното търсене на официалните институции. Ако от Конгреса бъде одобрен друг пакет от стимули за много трилиони долари, съчетан с по-ниски данъчни приходи, дефицитът ще възлезе на близо 20% от БВП на страната.

Според Ройтерс дългът на САЩ, най-голямата икономика в света, е нараснал до ниво, което не се наблюдава от края на Втората световна война.

Китай съкращава своите държавни облигации в САЩ. Преди това Китай беше най-големият притежател на американски държавни ценни книжа, но постепенно намалява тези холдинги на фона на нарастващото напрежение с американските институции, които паднаха до второ място миналия юни след Япония.

Според данните на правителството на САЩ за последно Китай притежава 1.06 трилиона щатски долара облигации към август тази година, спад от 1.24 трилиона долара, които е държал в края на 2015 г.

Задълбочаване на търговската война между САЩ и Китай

Всички очакват да видят каква ще е позицията на новия президент на САЩ към Китай. Но изглежда Джо Байдън ще наследи много от бившия президент Тръмп и може да му е много трудно да промени наследеното. А рискът от ескалацията на непрежението между двете най-големи световни икономики е налице. Подобен развой би бил изключително негативен за цялата световна икономика, защото може да доведе до сериозно забавяне възстановяването на световната икономика след пандемията.

Байдън вече заяви, че ще следва политики, насочени към китайските практики на "злоупотреба", като "кражба на интелектуална собственост, дъмпинг на стоки, незаконни субсидии за корпорациите" и по отношение на принуждаване на американски компании за "трансфери на технологии" към техни китайски партньори.

Байдън също така подчерта необходимостта да се постигне двупартиен консенсус у дома и да се съсредоточат правителствените усилия върху инвестиции в научноизследователска и развойна дейност, инфраструктура и образование, които да позволят на компаниите да се съревновават по-добре с китайските конкуренти.

"Искам да съм сигурен, че ще се борим адски за инвестиране на първо място в Америка", каза още Байдън.

Съгласно споразумението от "Фаза 1", подписано в началото на 2020-та година, Китай се съгласи да увеличи покупките на американски продукти и услуги с поне 200 милиарда долара през 2020 и 2021 година.

Сделката също така отмени тарифи от 25% за набор от китайски индустриални стоки и компоненти за 250 милиарда долара, използвани от американски производители, и ответни налози на Китай за щатски стоки за над 100 милиарда долара, но се запазиха високите мита за други китайски стоки на стойност 370 млрд. долара.

Рецесия за германската икономика

В регионален план, за Европа, една от най-големите заплахи е рецесия за водещия двигател на Стария континент - Германия. А признаци за това, следствие на пандемията, са налице.

В края на октомври немското правителство намали рязко прогнозата си за растеж на най-голямата европейска икономика през 2020 година до 1% от априлската оценка за повишение с БВП с 1.5%. Правителството обяви, че ще се придържа към прогнозата си, че икономиката на Германия ще нарасне през тази година с 0.5% и следователно ще избегне рецесия. Но не така положителни са перспективите за началото на 2021-ва година, в светлината на новите блокиращи действия, предприети през ноември и декември за справяне с нарастващия брой на инфекциите.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи