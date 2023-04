След няколко турбулентни седмици, американската First Republic Bank вече изглежда на ръба на пропастта. Банката загуби 41% от депозитите си през първото тримесечие и новината за това срина акциите ѝ почти наполовина.

Ще "изгорят" ли останалите вложители? Ще се разпространи ли "заразата" и към други американски и световни банки? Тези въпроси е възможно да намерят отговора си още през следващите няколко дни.

Контекст: На 10 март стана факт най-големият банков фалит в САЩ от 2008 г. насам - Silicon Valley Bank падна жертва на своя бизнес модел, фокусиран върху стартиращите и крипто компаниите. Тези два сектора се оказаха особено силно ударени от промените в макроикономическата ситуация и буквално за дни се оказа, че банката не може да реагира на натиска на вложителите да изтеглят парите си.

Дни след това стана ясно, че и First Republic има ликвидни проблеми. За да я спасят, големи банки като Citigroup, JPMorgan Chase и Bank of America депозираха в нея 30 млрд. долара. Това обаче видимо не успокоява вложителите, които бягат с парите си далеч от First Republic.

Какво се случи: Във вторник и сряда търгуването с акции на банката на Уолстрийт беше спирано на няколко пъти заради прекалено резки спадове в цената.

Междувременно, от First Republic обявиха, че разглеждат "стратегически варианти" за следващите си действия. Анализатори обаче смятат, че е неминуема намесата на Федералната корпорация за застраховане на депозитите (FDIC) и вероятно интервенцията е въпрос на дни.

Какво следва: CNN потърси мнението на експерта Дейвид Киаверини от Wedbush Securities за вариантите пред банката.

Нищо не се променя : От First Republic твърдят, че разполагат с достатъчно ликвидни резерви, за да оцелеят като самостоятелна компания до падежирането на нейните ценни книжа и заеми. Съдейки по резките спадове в цената на акциите, пазарът явно не го намира за твърде постижимо.

Идва помощ : Според Киаверини банката може да се опита да продаде някои от своите ценни книжа и заеми на цената, на която ги е купила с бонус под формата на привилигеровано дялово участие - трудна задача с оглед доста по-ниските пазарни цени в момента. Има обаче и друга логика - ако FDIC се намеси, тя може да гарантира и негарантираните депозити с пари, които ще дойдат от големите банки. Това вероятно ще им излезе по-скъпо в сравнение със спасителна "инжекция" сега. Все пак по-вероятно изглежда инвеститори извън банковия сектор да поемат подобен риск.

Идва фалит: Най-големият страх на инвеститорите е, че First Republic може да изпадне в несъстоятелност. Тогава банката ще бъде поставена под външен държавен контрол, като обикновено това се прави с цел ликвидиране на активите, за да се плати на кредиторите. Това е бавен и болезнен процес за клиенти, акционери и служители, а също и за цялата финансова система и определено е най-лошият вариант, смята експертът.

Още нещо: Именно сценарият с несъстоятелността се случи със Silicon Valley Bank и със Signature Bank, които FDIC продаде на силно занижена цена. Влоговете бяха спасени, но акционерите не получиха нищо, а и президентът Джо Байдън даде ясно да се разбере, че инвеститорите не бива да очакват някой да ги пази, когато вземат погрешни решения: "Те съзнателно поемат риск и, когато той не се оправдае, губят парите си - така работи капитализмът".

От друга страна: Да се каже, че проблемът с First Republic показва системна слабост на американските банки и риск от последващи подобни трусове е лесно, но не е задължително вярно. Киаверини отбелязва, че банката е "необичайно уязвима" по отношение на ликвидните проблеми.

Съотношението между кредити/дългосрочни инвестиции и депозити е изключително високо - 111% по данни на S&P Global, тоест банката е раздала и инвестирала повече пари, отколкото има на депозит.

Цели две трети от депозитите са негарантирани - по-ниско ниво е от 94-те процента на SVB, но все пак е твърде висок дял.

Индексите, които следят регионалните банки като First Republic растат или не бележат спад, което показва увереност у инвеститорите за сектора.