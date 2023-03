Общо единадесет американски банки, сред които крупните и "Bank of America, Citigroup Inc и JPMorgan Chase & Co, приеха да прехвърлят общо 30 милиарда долара под формата на депозити в затруднената банка First Republic Bank.

Това се счита за знак, че въпросните банки имат доверие в банковата система на страната, се казва в общо комюнике на банките.

"Това действие на най-големите американски банки отразява тяхното доверие във First Republic Bank и в банките с всякакви мащаби и показва общия ангажимент за подпомагане на банките да обслужват клиентите си и общините", се казва в съвместното изявление на банките, цитирано от БТА.

За проблеми при въпросната банка се заговори преди дни, когато беше обявен фалита на двете американски банки, случил се в рамките само на три дни. На 13 март сутринта стана ясно, че е фалирала и втора американска банка - бaзиpaнaтa в Hю Йopĸ Ѕіgnаturе Ваnk, в чиeтo пopтфoлиo ca ocнoвнo ĸpиптoвaлyти. Тя беше по-малка от фалиралата преди нея Ѕіlісоn Vаllеу Ваnk (ЅVВ), фoĸycиpaна въpxy cтapтиpaщи фиpми. Така ЅVВ, фалирала на 10 март, стана нaй-гoлямaтa бaнĸa, фaлиpaлa cлeд финaнcoвaтa ĸpизa oт 2008 г. - което paзтъpcи финансовите пазари по света.