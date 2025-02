Централната банка на Ирак ще забрани на още пет банки в страната да участват в транзакции в щатски долари. Този ход идва след срещи с представители на Министерството на финансите на САЩ, в усилията за борба с прането на пари, контрабандата на долари и други нарушения, казаха пред Reuters два източника, запознати пряко с въпроса.

Това се случва след срещи в Дубай миналата седмица между служители от Централната банка на Ирак - която миналата година вече забрани на осем банки транзакции в щатски долари - и служители на Министерството на финансите и Федералния резерв (Фед) на САЩ, казва единия от източниците.

Съюзник едновременно както на Съединените щати, така и на Иран, с над 100 милиарда долара държавни резерви, държани в САЩ, Ирак разчита в голяма степен на добрата воля на Вашингтон, за да гарантира, че достъпът му до приходите от петрол и финансите няма да са блокирани.

Но вторият по големина производител на петрол в ОПЕК може да се окаже "на прицел", след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви този месец, че ще възстанови политиката си на "максимален натиск" спрямо Иран.

Иран гледа на своя съсед и съюзник Ирак като на икономически "бял дроб" и има значително военно, политическо и икономическо влияние там. Освен това получава "твърда" валута от Ирак чрез износ и избягва финансовите санкции на САЩ.

Банките, на които са забранени транзакции в долари, имат право да продължат да работят и да участват в транзакции в други валути, уточнява Централната банка на страната.

Но този ход ограничава способността на банките да извършват транзакции в долари, възпрепятствайки повечето операции, извършвани извън Ирак.

Петте въпросни банки са: Al-Mashreq Al-Arabi Islamic Bank, United Bank for Investment, Al Sanam Islamic Bank, Misk Islamic Bank и Amin Iraq For Islamic Investment and Finance.

Централната банка на Ирак засега не отговори на искането за коментар на Reuters.