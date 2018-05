Експерти от Reuters изготвиха третия си годишен рейтинг "Топ 100: най-иновативните университети в Европа".

Тази класация идентифицира и оценява образователните институции, които имат най-голям принос за развитието на науката, изобретяването на нови технологии и насърчаването на растежа на световната икономика.

Източник: Wikipedia

1. Католическият университет в Льовен, Белгия

Най-големият и най-старият университет в Белгия е основан през 1425 година от папа Мартин V. Пет години след създаването на общообразователното училище, папа Юджийн IV, открива тук теологическия факултет, който донася най-голямата слава на университета.

Католическият университет в Льовен става международен център на философията на неотомизма. По време на двете световни войни големи университетски книгохранилища са унищожени, а някои от архивите са изгубени.

През 1946 г., под обща администрация, се създават две паралелни секции на университета - франкоезична и холандскоезична. А от от 1970 г. има две отделни университета - валонски и фламандски.

2. Имперски колеж в Лондон, Великобритания

От 1907 до 2007 г. Imperial College е част от университета в Лондон. Отделянето на колежа като самостоятелно учебно заведение е направено на 8 юли 2007 годинапо-случай стогодишнината от неговото основаване.

Имперският колеж влиза в т.нар. "златен триъгълник", представляващ група от най-елитните британски университети. Сред тях са и световноизвестните Оксфордски и Кембриджски университети.

Традиционно Imperial College се включва в списъка на най-престижните висши учебни заведения в света.

Източник: Wikipedia

3. Университет Кеймбридж, Великобритания

The University of Cambridge е вторият най-стар университет във Великобритания. Основан е през 1209 година от група учени, напуснали Оксфорд, а днес е едно от най-престижните училища в света. Слави се с най-строгите изисквания към кандидатите за следване.

Сред хората, които по един или друг начин са свързани с Университета в Кеймбридж, има 88 носители на Нобелова награда. По този показател той заема едно от първите места сред висшите учебни заведения в света.

4. Федерално политехническо училище в Лозана, Швейцария

Федералната политехническа школа в Лозана е основана през 1853 г. под името École Spéciale de Lausanne и е присъединена като технически факултет към държавната академия през 1869 гоидна.

Има статут на Технически университет от 1969 г. и е считана за една от най-престижните образователни институции в Европа. Често се сравнява с Масачузетския технологичен институт в Съединените щати.

За да започнете обучение в бакалавърска степен не се изисква приемен изпит, а е достатъчно да имат диплома за завършено средно образование (например швейцарска матура и немски Abitur).

5. Университет Ерланген Нюрнберг, Германия

Университетът в Ерланген - Нюрнберг, е основана от херцог Фридрих Бранденбург - Байройтски през 1742 г. в Байройт, а през 1743 се премества в Ерланген.

В специални сгради са обособени анатомични, зоологически, физични и фармакологични институти и химическа лаборатория.

Други помощни институции на университета: болнични, хирургически, офталмологични и акушерски клиники, патоанатомични и физиологични институти, минералогичен кабинет, ботаническа градина.

В момента университетът обучава повече от 40 хиляди студенти.

Източник: Wikipedia

6. Мюнхенски технически университет, Германия

Техническият университет в Мюнхен, основан през 1868 г., е единственият технически университет в Бавария и едно от най-големите висши учебни заведения в Германия.

Университетът осигурява обучение в 132 специалности. Заедно с типичните факултети по технически и природни науки в него има и факултети по икономика, спорт и медицина.

В някои специалности преподаването се провежда както на немски, така и на английски език.

Източник: Wikipedia

7. Манчестърски университет, Великобритания

Манчестърският университет е едно от най-значимите британски висши учебни заведения сред прочутите "университети от червени тухли".

Съвременната му структура възниква през 2004 г. след обединяването на Института за наука и технологии на Манчестърския университет (University of Manchester Institute of Science and Technology) и Манчестърския университет "Виктория" (Victoria University of Manchester).

В университета се обучават около 40 000 студенти, което го прави най-големия университет без филиали във Великобритания.

Според броят на свързаните с университета носители на Нобелова награда - 25 души, той е на трето място след Оксфорд и Кеймбридж.

8. Мюнхенски университет "Лудвиг и Максимилиан", Германия

Мюнхенски университет е основан от херцог Лудвиг IX през 1472 г. и назовав в негова памет и тази на крал Максимилиан I Йосиф.

В него се обучават над 50 000 студенти. Той е вторият по големина в Германия. Има 700 професори, 18 факултета и 160 специалности. В университета работят 12 300 служители.

Годишният бюджет на университета е около 1 милиард евро, а една трета от тези средства падат на университетската клиника.

9. Технически университет на Дания

Университетът е основан на 27 януари 1829 г. от физикът Ханс Кристиан Оерстед.

Първоначално в него има само две специалности: природни науки и механика.

До средата на ХХ век университетските сгради са разположени в центъра на Копенхаген, но поради липсата на пространство през 1962-1974 г. университетът е преместен в Люнгбю.

Източник: Wikipedia

10. Висше техническо училище в Цюрих, Швейцария

Висшето техническо училище в Цюрих е основано на 16 октомври 1855 г. и е не само най-престижният университет в Швейцария, но и един от най-добрите университети в света.

Сред завършилите и преподавателите на университета са 21 носители на Нобелова награда, най-известният от които е Алберт Айнщайн, който получава отбичието за физика през 1921 година.