Милиардерът и един от най-великите инвеститори на нашите времена Уорън Бъфет ще остане историята на инвестициите с много свои смели решения. Berkshire Hathaway - инвестиционната му компания не сдин път е доказала, че знае какво прави, когато става въпрос за покупки.

Едно подобно стратегическо придобиване, което подчертава стойността на предприемаческия дух и проницателния бизнес нюх на инвеститора се случва през далечната 1983 г., когато Бъфет закупува 90% от Nebraska Furniture Mart (NFM). Необичайното около тази фирма, е че тя е стартирала с инвестиция от 500 долара, Бъфет я купува за приблизително $60 милиона.

Основателят на NFM, Роуз Блумкин показва способност в разрастването на бизнеса си от скромно начало до национален лидер в индустрията за обзавеждане на дома.

Пътуването на Роуз Блумкин от малко селце близо до Минск, Беларус, до върха на американската търговия на дребно е едновременно вдъхновяваща история, но и поучително.

Когато идва в Съединените щати без пари, признато образование или способност да говори английски, тя демонстрира решителност и бизнес нюх.

"Никога през живота си не е ходила на училище", коментира Бъфет по време на интервю през 2019 г. за CNBC. През 1937 г., на 43-годишна възраст, Блумкин основава NFM в мазето на магазина на съпруга си в центъра на Омаха, Небраска, превръщайки инвестиция от 500 долара в най-големия магазин за обзавеждане на дома в страната.

Бъфет, който има набито око за изключителни бизнеси, веднага разбира, че това ще бъде успешно начинание.

Решението му да придобие NFM се основава не на традиционната бизнес проверка, а на доверието му в Блумкин на и солидния бизнес модел на компанията. Сделката беше подпечатана с ръкостискане и прост договор по-малко от една страница.

Дори и след придобиването, Блумкин продължава да влияе на търговията на дребно, като работи в NFM до 103-годишна възраст.

NFM е доказателство това, че Бъфет надушва кое ще е успешно, генериращо приблизително 1,6 милиарда долара продажби и повече от 80 милиона долара печалби след данъци, според оценки в книгата "The Deals of Warren Buffett: 2:The Making of a Billionaire" през 2019 г.

Бъфет многократно е изтъквал към историята на Блумкин като източник на вдъхновение за амбициозни бизнес мениджъри и предприемачи, изтъквайки силата на решителността, почтеността и фокуса върху пазара и клинета.