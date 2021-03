Един от най-големите контейнеровози в света се обърна, заседна и блокира целия трафик в Суецкия канал в Египет, предаде CNBC. Това заплашва да наруши значителна част от глобалната система за корабоплаване, най-вече по отношение на доставките към Европа, която и без това вече изпитва силни проблеми заради мерките за пандемията.

Ever Given плава под панамско знаме и извършва доставки между Азия и Европа удари дъното на канала във вторник. Засега не е ясно какво е накарало Ever Given да се обърне настрани в канала. GAC, глобална компания за корабоплаване и логистика, изтъкна, че контейнеровозът е изпитал "затъмнение при транзитно преминаване в северна посока", без да даде повече подробности.

Evergreen Marine, голямата корабоплавателна компания, базирана в Тайван, която експлоатира кораба, казва в изявление, предоставено на AP, че Ever Given е бил завъртян от силен вятър, когато е влязъл в Суецкия канал от Червено море, но нито един от превозваните контейнери не е потънал.

Египетски служител, който разговаря с AP с условие за анонимност, тъй като не беше упълномощен да информира журналисти, също обвини силния вятър в района за инцидента. Египетските синоптици съобщиха, че силен вятър и пясъчна буря са поразили района във вторник, като вятърът е бил с пориви до 50 км/ч.

Така носът на Ever Given се е опрял в източната стена на канала, докато кърмата му изглеждаше опряна в западната му стена, според сателитни данни на MarineTraffic.com. Няколко влекачи лодки са обградили кораба, вероятно опитвайки се да го избутат по правилния път, показват данните.

"Целият екипаж е в безопасност и е отчетен", каза корабният мениджър на Ever Given Бернхард Шулте. "Няма съобщения за наранявания или замърсяване."

Египетските власти изтъкват, че операцията по изваждането на Ever Given ще отнеме поне два дни и вероятно ще окаже сериозно отражение върху корабоплаването към Европа.

"Всеки ден през този канал минават средно 50 кораба, така че затварянето му означава, че нито един кораб не преминава на север и на юг", каза преподавателят по история в Университета Кембъл, Северна Каролина, Салваторе Мерколиано пред AP. "Всеки ден, в който каналът е затворен, контейнеровозите и танкерите не доставят храна, гориво и промишлени стоки за Европа, а стоките не се изнасят от Европа за Далечния изток."

Ever Given е посетил Ротердам в Холандия, преди да заседне в канала. Корабът, построен през 2018 г., е с дължина от близо 400 метра и ширина 59 метра и е сред най-големите товарни кораби в света. Той може да носи около 20 хил. контейнера наведнъж.