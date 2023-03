Не всеки ден 11 гигантски банки се събират, за да депозират 30 милиарда долара в по-малка, за да я поддържат на повърхността. Но това далеч не са нормалните времена в банкирането, тъй като последиците от фалита на Silicon Valley Bank, известна като SVB, оставят сектора в състояние на смут, ако не и в пълна криза.

Банката, която получава тези 30 милиарда долара, First Republic Bank, се превърна в един вид защитна стена срещу по-нататъшния стрес за банковата система от колапса на SVB.

Акциите на First Republic загубиха повече от 60% през изминалата седмица и кредитът й беше понижен до "боклук". Богатите клиенти и инвестиционните компании на банката са до голяма степен неосигурени вложители.

След като SVB падна по-рано, заедно със Signature Bank of New York, First Republic беше изложена на риск от бягство на капитали, което също можеше да я затвори, допълнително дестабилизирайки сектора.

За компании като JPMorgan Chase (JPM), Citigroup (C), Wells Fargo (WFC) и Bank of America (BAC) цената на спасяването на First Republic изглежда е била много по-ниска от това да я оставят да фалира и да донесе повече щети за техните бизнеси и финансови позиции.

"Тази демонстрация на подкрепа от страна на група големи банки е добре дошла и демонстрира устойчивостта на банковата система", се казва в съвместно изявление на FDIC с Федералния резерв, Министерството на финансите и Службата на контрол на валутата или OCC, цитирани от изданието Barrons.

Да се каже обаче, че този ход е много добре дошъл, е подценяване. Въпреки че това не е пълна криза, признаците на стрес се появиха по нови и неочаквани начини напоследък, разкривайки регулаторни пропуски, дупки в банковите баланси и притесненията, че регионалните банки - решаваща финансова артерия за малкия бизнес, недвижими имоти, и по-широката икономика - са изправени пред много повече проблеми, отколкото се смяташе досега.

Един от начините, по които този епизод се различава от минали кризи, е, че се случва ниво под гигантите "твърде големи, за да фалират".

Правилата в сила от 2008 г., включително по-строги капиталови изисквания и задължителни стрес тестове, подкрепиха така наречените банки от първи ред като JPMorgan, Citigroup и BofA. Тези банки сега разполагат с много капитал и ликвидност, с които да дават заеми, да поемат загуби и да подкрепят банки като First Republic.

Друга ключова разлика: причината за този смут не беше кредитна криза. Не се говори за фалиране на високорискови ипотеки или експлозия на езотерични финансови инструменти.

По-скоро регионалните банки бяха засегнати от падащите цени на ценните книжа, смятани за най-сигурните в света: американските държавни облигации и обезпечени от правителството ипотечни ценни книжа.

Някои банки изкупиха огромни количества от тези облигации, тъй като депозитите набъбнаха, смятайки, че са безрискови. Това, което изглежда всички са пропуснали, е, че тези ценни книжа ще доведат до дупки в балансите, тъй като лихвените проценти скачат, натискайки цените на облигациите.

И понеже Федералният резерв повиши лихвите с най-бързия темп от 40 години, нереализираните загуби се натрупаха, достигайки 620 милиарда долара към декември, според FDIC. Тези загуби не биха били проблем, ако банките можеха да държат облигациите до падежа и да ги изчакат да се изплатят при 100 цента за долар.

Това работи за големите банки, но не е това, което се случи в SVB, която се сблъска с ликвидна криза, след като разкри неочаквани загуби в своя облигационен портфейл.

Това предизвика натиск на нейните до голяма степен незастраховани депозити, разпалвайки опасенията, че други регионални банки с подобен депозитен профил ще паднат по същия начин.

Извънредните мерки от Фед и администрацията на Байдън засега потушиха паниката. FDIC също така успокои пазара с обещания да покрие незастрахованите депозити на фалиралите банки, независимо от стандартния таван от $250 000.

Очевидният спасителен пояс на First Republic изпрати нейните акции до скок и вдигна акциите в целия регионален спектър, включително силно засегнати имена като Western Alliance Bancorp (WAL), East West Bancorp (EWBC) и PacWest Bancorp (PACW). Все пак сътресенията ще имат разклонения и последици.

Американските регулаторите са критикувани за създаването на изключение за "системен риск" за спасяване на неосигурени вложители в SVB и Signature, създавайки опасен прецедент чрез спасяване на техните клиенти и повдигайки въпроси дали други сравнително малки банки биха получили подобни предпазни мерки, ако фалират.

Регионалните банки не трябваше да отговарят на същите строги стандарти за капитал, ликвидност и безопасност на активите, наложени на най-големите банки след 2008 г., подчертавайки пропуските в правилата.

Епизодът също ускорява двукласовата банкова система. От едната страна е привилегированата класа на банките от първи ред, които са имплицитно подкрепени от правителството като "твърде големи, за да фалират".

Точно под тях са регионални и други банки с под 250 милиарда долара активи; въпреки че правителството казва, че този път ще излекува неосигурените вложители, никой не може да разчита на спасение в бъдеще - особено сега, когато администрацията на Байдън вероятно ще се изправи пред политическа буря заради нарушаването на правилата за SVB и Signature.

Едно назряващо притеснение: Регионалните банки са критични в специализираното банкиране като търговски недвижими имоти и кредитиране в определени региони; ако тези дейности пресъхнат или депозитите изтекат към големите банки, икономиката може да претърпи удари, пише анализаторът Джим Бианко, президент на Bianco Research, в бележка миналата седмица.

Разбира се, беше въпрос на време нещо да се счупи в банкирането поради натиска от повишаването на лихвите. "Условията бяха създадени за грешки и шок", казва Томас Хьониг, бивш президент на Федералната резервна банка на Канзас Сити.

Хьониг твърди още, че регулаторите не са се вслушали в уроците от Banking 101, а именно, че "безрисковите" ценни книжа могат да доведат до големи загуби в климат на нарастващ лихвен процент. "

"Регулаторите не обърнаха внимание на това колко бързо се покачват лихвите", казва той.

SVB, 16-та по големина банка в САЩ, преди да фалира, илюстрира как един солидно изглеждащ кредитор може да фалира светкавично. Банката имаше процъфтяващ портфейл от заеми, притежаваше уважаван магазин за проучване на капитала и изглеждаше солидно печеливша.

Но портфейлът му от ценни книжа се състоеше до голяма степен от държавни облигации, които поевтиняха и което доведе до ликвидна криза с висока скорост.

След като SVB разкри загуба от близо 2 милиарда долара по облигациите на 8 март, вложителите изпаднаха в паника на следващия ден, настоявайки да изтеглят 42 милиарда долара.

Банката почти веднага затвори с дупка за финансиране от 15 милиарда долара. SVB, подобно на First Republic, също беше уязвим поради депозитната си база. И двете банки се фокусират до голяма степен върху богати клиенти, инвестиционни посредници и търговско банкиране, оставяйки повечето от техните сметки незастраховани от FDIC.

В SVB 151 милиарда долара от общо 173 милиарда долара бяха незастраховани и склонни да избягат при признаци на проблеми. First Republic също отбеляза масивни изтичания на депозити за кратък период от време, оставяйки я уязвима за приключване на бизнеса.

Как това да спре да се случва отново?

Дали Фед, OCC и FDIC имат достатъчно инструменти, за да предотвратят нова системна криза, сега вероятно ще бъде обсъдено в Конгреса. Правителствените разследвания започват, като се търси как SVB се срина толкова бързо и дали законите са били нарушени.

Някои икономисти биха искали стрес тестовете на Фед да обърнат по-голямо внимание на лихвения риск, който не се оценява често, тъй като регулаторите очакват банките да се сблъскат с повече проблеми от икономически удар.

Регулаторите биха могли също така да следят по-отблизо признаците на стрес, произтичащ от комбинация от ускорен растеж на активите на банката с нестабилна депозитна база.

"Когато бях в надзора, наблюдавахме ускорен растеж, това беше червен флаг", казва Хьониг.

Със социалните медии и приложенията за съобщения, които увеличават ефектите, регулаторите трябва да са в състояние да реагират по-бързо, казва Сауле Омарова, професор по право в Корнел, който беше номиниран от президента Байдън да ръководи OCC.

"Ето какво показва SVB: след като нещата започнат да се разплитат, поради тази скорост и мащаб на финансовите пазари, е много трудно спиралата да се спре", казва тя.

Други експерти предлагат преразглеждане на промените в банковите правила, които намаляват контрола върху по-малките банки. Няколко правила, въведени след кризата от 2008 г. - включително по-строги изисквания за ликвидност и стрес тестове за банки с над 50 милиарда долара активи - бяха отслабени от Конгреса и Фед около 2018 г.

SVB беше един от няколкото участници, които лобираха за промените.

"Инструментите бяха отнети от Конгреса и отказани от Фед доброволно, така че не е изненадващо, че надзорните екипи, които гледаха SVB, не забелязаха правилните неща", казва Омарова.

Стрес тестовете за ликвидност биха "незабавно показали" проблеми в баланса на SVB, добавя тя.

"Рискът не беше скрита тайна, която само хора с рентгеново зрение биха могли да видят."

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.