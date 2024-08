Сайтове за работа в Русия обявяват позиции за хора, които да копаят правят в Курска област, на фона на опитите на Русия да засили отбраната си.

Според обявите за работа, цитирано от Business Insider, става въпрос за "общи работници", които могат да копаят укрепления в граничния район на Курск.

За позициите се плащат между 150 000-371 000 рубли (или около $1600-$4000) на месец.

Това се случва след като Украйна предприе дръзка атака срещу Курск миналата седмица и изненада руските военни. Украйна казва, че вече е навлязла на над 1000 квадратни км. руска територия.

Страната агресор разполага допълнителни войници в региона и изгражда укрепления, за да спре Украйна да напредва още. Кремъл обяви извънредно положение и евакуира 132 000 души от Курск и съседния Белгород.

Американски мозъчен тръст The Institute for the Study of War, че сателитни изображения показват, че Русия копае укрепления, "включително окопи и противотранспортна защита" на около 15 км. от най-напредналите позиции на Украйна в Курск.

"Руските сили изглеждат притеснени за главните магистрали и вероятно се опитват превантивно да защитят важни наземни комуникационни линии, за да попречат на украинските маневри", се казва в съобщението.

Според анализатори вероятната цел на Украйна с инвазията е да отклони руските войски от Донецк в Източна Украйна, където се водят ожесточени боеве.

Украйна може също така да се опитва да използва руската територия, която е завладяла, като разменна монета в бъдещи мирни преговори с Русия.

Руският президент Владимир Путин заявява, че Русия трябва да "прогони" нашествениците, като това стана по време на телевизионно интервю.