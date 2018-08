Жителите на Пекин дишат най-чистия въздух от десетилетие, след като мерките срещу смога в Китай започнаха да дават резултат. От 7-те най-ниски нива на замърсяване, замерени в столицата от 2008 година насам, пет са отчетени от началото на миналото лято, показват данни на посолството на Съединените американски щати в Пекин, цитирани от Bloomberg.

Именно тогава китайските власти започнаха усилията си за въвеждане на политики по ограничаване на горенето на въглища в града и около него.

Подобреното качество на атмосферния въздух показва колко бързо Китай успява да се справи с изключително тежкия проблем. През 2013 г. дребните частици във въздуха надвишиха 35 пъти лимита. След като президентът Си Дзинпин направи борбата със замърсяването един от основните приоритети на страната, милиони домакинства и предприятия от севера бяха накарани да преминат на газ.

"Китай даде много ясно обещание да "върне сините небеса", посочва Тим Бъкли от Institute for Energy Economics and Financial Analysis със седалище в Сидни. "Почти не минава седмица без Китай да въведе нова регулация, която да препотвърди този ангажимент".

Останалият свят обаче се оказва жертва във войната. Заради повишената употреба на газ, Поднебесната империя се превърна в най-големия вносител и помогна за повишаването на цените през миналата зима до най-високите от 2014 година насам.

Китай иска да намали енергията, създадена от въглища, до 58 процента до 2020 г. от около 60 процента сега.