Доскоро нямаше лято, през което да не откриете големи групи британци по плажовете в Испания, Италия и съседна Гърция. Изглежда обаче предпочитанията на гражданите на Обединеното кралство постепенно се изменят и за тях все по-интересни стават нетипични досега дестинации.

Според скорошен анализ на британската туристическа компания On The Go Tours, в който са използвани данни на Световната организация по туризъм към ООН за 2018 година, новата най-любима страна за пътуване е друга съседка на България - Румъния.

Изчисленията разкриват още, че между 2007 и 2017 година посещенията на британски туристи в източноевропейски страни и в такива, които не са типични за тях дестинации, са нараснали значително, пише местното издание Standart.

Пътуванията към Румъния за този период растат най-бързо или с впечатляващите 638%. На второ място след нея е Литва със 187%, следвана от Мексико, Унгария и Обединените арабски емирства.

От страните в Централна и Източна Европа в топ 20 присъстват още Полша (6-то място) и Словакия (14-то място). България се нарежда на 17-та позиция, като ръстът на пътуванията у нас е от 11 на сто. На последното място е Гърция с 5% ръст.

Топ 20 на най-бързо растящите дестинации за британските туристи:

1. Румъния - 638%;

2. Литва - 187%;

3. Мексико - 145%;

4. Унгария - 70%;

5. ОАЕ - 64%;

6. Полша - 56%;

7. Португалия - 50%;

8. Дания - 45%;

9. Нигерия - 38%;

10. Мароко - 37%;

11. Италия - 25%;

12. Холандия - 18%;

13. Китай - 18%;

14. Словакия - 17.5%;

15. Пакистан - 17.5%;

16. Австрия - 14%;

17. България - 11%;

18. Ямайка - 10%;

19. Швеция - 9%;

20. Гърция - 5%.