Когато телефонът на IT експерта Калоян Косев звънва в един делничен ден през месец май 2018 година, той очаква всичко друго, но не и покана за интервю за работа, което ще се проведе на британския остров Ман - просто защото не е кандидатствал за позиция в чужбина. Обаждането идва от мениджър в PokerStars, които днес вече са част от Flutter International след може би най-голямото сливане в световната онлайн гейминг индустрия* и която по това време, само няколко месеца по-рано, е отворила официалното си представителство в България, поради което голяма част от процесите по подбор на персонал се провеждат на 3000 км от София. "Следващото интервю трябва да е на живо, ще ти изпратим самолетни билети, а всички направени от теб разходи по пътуването ще бъдат възстановени", са думите, които чува Калоян и след няколко дни вече е на британска територия.

Казва, че след топлото посрещане на летището, в рамките на следващите два дни преминава през няколко продължителни интервюта с мениджмънта на компанията, след което той се насочва обратно към българския офис, а малко по-късно не закъснява и офертата. Калоян не само получава предложение за работа, но е и един от първите служители в софийския екип на компанията. Не след дълго време обаче Калоян получава възможност да изгради самостоятелно нов екип под себе си. Днес, 5 години по-късно, експертът ръководи вече 3 екипа, част от Data & Analytics, които осигуряват може би най-ценния ресурс за всяка една съвременна компания - данните.

Източник: Flutter International Калоян Косев

Работи тук, развивай се навсякъде

Всъщност, пропътуването на 6000 км за няколко лични разговора демонстрира важна част от корпоративната култура на Flutter International - да насърчава работата между екипи от цял свят. Друг експерт с когото се срещаме - Ралица Руменова, която e част от Learning & Development екипа за обучения, казва, че работи с 15 други колеги, от които само двама са базирани в България. "Имаме 9-10 националности, включително от страни като Коста Рика и Индия, което е наистина голямо културно разнообразие и обогатява много комуникацията ни", уточнява още тя. Тук е мястото да споменем, че в момента в българската компания работят над 700 души, а екипът предстои още да расте.

"Твоето БЪДЕЩЕ" е обща платформа на Webcafe.bg и Money.bg за кариерно развитие, която свързва талантите с бизнеса.

Друга линия, по която се насърчава растежа и развитието в компанията, е вътрешната мобилност на таланти (т.н. Internal Mobility програми). Всеки служител има възможността да направи промяна в позицията си, стига да отговаря на критериите и условията на новата такава и да е успешно преминал през вътрешния процес по подбор. "Имаме колега, който започна работа в отдела за техническо обслужване на служителите и който беше решил да потърси друга възможност за себе си, за да расте в компанията. Свърза се с мен за позиция, която е за хора със среден или голям опит. След интервюто преценихме, че той не е напълно готов за позицията, за която кандидатства, но въпреки това го харесахме и му предоставихме възможност да стане част от екипа като отворихме специална позиция за него", казва Калоян Косев. В момента този служител е един от успешните в екипа му и е на път отново да бъде повишен.

Смяната на позиция обаче не е ограничена само до софийския офис на компанията. Напротив, всеки който е достатъчно мотивиран да се развива, може да кандидатства за роля в някоя от другите глобални локации на компанията - от новата централа в Дъблин, през британската столица Лондон, чак до канадския мегаполис Торонто.

Източник: Flutter International Ралица Руменова

Не само да наемаш, но и да създаваш кадри

Когато Божидар Петков започва работа в PokerStars - световноизвестниятбранд, който по-късно минава под шапката на Flutter International, казва, че е бил впечатлен от заявката на компанията да наеме най-добрите специалисти на пазара у нас. По това време едно от посланията на работодателския бранд е We are looking for stars (прев. "търсим звезди", игра на думи с името на компанията), а той е "трансфериран" от офиса на друга голяма технологична компания в София. "PokerStars беше място, за което трябва да имаш първокласна автобиография и експертите, които търсеха отлична работна среда и култура, искаха да работят точно там", спомня си IT експерта, който отговаря за успешно изпълнение на задачите и целите на екип в отдела, разработващ продукт за спортни залагания. Добавя, че днес, след преобразуването във Flutter International, ситуацията не е по-различна, а компанията е надградила още повече в посока изграждане на подкрепяща култура и иновативна среда на работа.

Така например, от Flutter International осъзнават, че не просто трябва да наемат хора - защото качествените експерти, в крайна сметка, са ограничено благо - но е и необходимо да започнат да изграждат собствени таланти в най-търсените нови професии. Така се ражда идеята за създаването на собствена DevOps академия, която 17 таланти завършиха успешно в края на м. юни 2023, след успешно преминато 12-седмично обучение в офиса на компанията. В нея преподават едни от най-опитните служители на компанията, които - по думите на Божидар - имат солиден опит в IT сектора. Иначе казано, безценен опит, който бива предаден нататък. "Идеята е не само да вземаме кадри, но и да връщаме обратно към пазара, както и да даваме възможност за лично професионално развитие", добавя той.

Структурата на Flutter Internaitonal е организирана по начин, който да стимулира кариерното развитие на всеки един служител - независимо от професия или натрупан опит до момента. Сред преквалифицираните специалисти има бивши фармацевти, финансисти, юристи, военни служители и други.

Източник: Flutter International Божидар Петков

Формулата 70-20-10

Обучението в компанията не спира с придобиването на нови знания и умения, а продължава през целия престой на служителя в компанията. "Ние се стараем служителите да постигат най-добрите резултати по време на работата си при нас", казва Ралица, чийто екип внедрява най-модерните обучителни практики за постигането на тази цел.

Една от тях е прилагането на формулата 70-20-10:

70% on the job learning - учене в процеса на работа, което компанията насърчава и чрез т.н. talent mobility, включващо поемане на нови роли или проекти, както и крос функционални движения, като при желание на служителите има и възможност за релокация във всяка от страните, където има регистрирано дружество;

- учене в процеса на работа, което компанията насърчава и чрез т.н. talent mobility, включващо поемане на нови роли или проекти, както и крос функционални движения, като при желание на служителите има и възможност за релокация във всяка от страните, където има регистрирано дружество; 20% mentoring - учене чрез другите, социално взаимодействие между колеги, buddy програми, менторство от по-опитен колега/мениджър;

- учене чрез другите, социално взаимодействие между колеги, buddy програми, менторство от по-опитен колега/мениджър; 10% формални курсове;

В този ред на мисли Калоян казва, че очаква от хората в своя екип да отделят на седмица между 2 и 4 часа за самообучение. Flutter International осигурява безплатен достъп до световни признати платформи за обучение като Udemy и MindTools. В допълнение,всеки мениджър на екип помага на своите колеги да съставят план за кариерното си развитие, включващ списък с необходимите компетенции и начините, по които могат те да бъдат придобити. Така всеки, който има желание да израства в кариерата си и да опитва нови възможности, може да постигне развитие с подкрепата на прекия си ръководител.

Koмпaниятa opгaнизиpa и инициaтивa, ĸoятo пoнe eĸипът нa Моnеу.bg нe бeшe cpeщaл дoceгa - вътpeшнoopгaнизaциoнeн фopyм зa ĸapиepa "Career week", пo вpeмe нa ĸoйтo вceĸи cлyжитeл мoжe дa се фокусира върху кариерното и личностното си развитие, дa oбoгaти знaниятa и yмeниятa cи чpeз мeждyнapoдни лeĸтopи. Така, без дори да напускат офиса в София, звездите на Flutter International могат да започнат да греят по-силно, а защо не и на друга планета.

*Сливането е от 2020 година между The Stars Group (част от които са PokerStars) и Flutter Entertainment Plc.