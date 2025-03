Kaufland България разширява екипа си с над 100 нови работни места в София през март. Новите позиции са свързани с обезпечаване работата на новия хипермаркет на веригата, който предстои да отвори врати на територията на ритейл парк XOPark в средата на месеца. След разкриването на новите работни места, броят на служителите на Kaufland в София вече наброява близо 2000 души, а общият брой на служителите в цялата страна надвишава 7900 души. Това затвърждава мястото на компанията като един от най-големите частни работодатели в страната.

Компанията се ангажира с дългосрочни инвестиции в човешкия капитал и продължава да подобрява условията за труд в съответствие с най-добрите международни практики. През изминалата година Kaufland България е изплатила над 150 млн. лв в заплати и социални придобивки на своите служители, утвърждавайки се като стабилен и коректен работодател. В последните 19 години Kaufland България е изплатила заплати на обща стойност 1,22 млрд. лв., а изплатените осигуровки са общо 401 млн. лв, като през 2024 г. надхвърлят 49 млн. лв.

Като лидер в работодателските практики, и в новия си филиал в XOPark, ритейлърът осигурява отлични условия на труд. Освен модерната работна среда, служителите ще се възползват и от разширен пакет социални придобивки, включващ допълнително здравно осигуряване, ваучери за храна в размер на 200 лв., бонуси за постигнати резултати, както и достъп до програми за обучение и кариерно развитие.

Компанията осигурява гъвкаво работно време със заплащане до минута и подкрепа за работещи родители. Kaufland изплаща 600 лв. за раждане или осиновяване на дете, както и предоставя "Бебе пакет" с най-необходимите за едно новородено принадлежности. Служителите в компанията имат право на 22 дни платен годишен отпуск, както и по 1 допълнителен ден за всеки 5 години в компанията. Kaufland България предоставя на екипите си и възможността за участие в разнообразни полезни инициативи, спортни събития и CSR активности.

Kaufland България възприема развитието на своите служители като дългосрочна инвестиция, като осигурява средно по 6 обучения годишно на служител и въвежда нови програми, съобразени с актуалните тенденции. Чрез своите инициативи Kaufland България затвърждава лидерството си в грижата за хората, като резултатите показват, че повече от 50% от служителите остават в компанията над 5 години, а над 80% от ръководителите са вътрешно повишени, което доказва ефективността на вътрешните обучения и програми за развитие.

За Kaufland България: Kaufland България е лидер в сектора на модерната търговия у нас с годишен оборот от над 2 млрд. лв. и един от най-големите работодатели в страната с екип от над 7 500 служители. Седем поредни години компанията е сертифицирана като Top Employer от международния независим институт Top Employers Institute.

От началото на 2023 г. до момента утвърждаването на работодателската марка на Kaufland България беше засвидетелствано и от близо 80 отличия в най-оспорваните категории на значими конкурси като Employer Branding Awards на b2b Media, Career Show Awards, My Love Marks, Business Lady, Employer of choice и други. За трети пореден път през 2024 г. компанията заслужи и престижното първо място като "Най-добър работодател" според класацията на Career Show Index 2024, както и Любим международен работодател от единствената в България изцяло потребителска класация My Love Marks.