2020 г. се оказа преломна за корпоративния свят. Пандемията хвана всички ни неподготвени, а несигурността и ограниченията нанесоха тежки щети на бизнеса. Както всяка криза, и тази носи със себе си ценните уроци за бизнеса и икономиката, от които е добре да се поучим. Един от тях е, че дигитализацията на бизнес процесите отдавна вече не е екзотичен проект за големите корпорации, а абсолютна необходимост за всички сектори.

По темата разговаряме с Радомир Миланов, управляващ директор за България на SAP - най-голямата европейска софтуерна компания, който разказва как технологиите правят компаниите по-устойчиви и рентабилни, какви са промените, които Covid-19 ще остави в корпоративния живот и какви са следващите тенденции.

- Г-н Миланов, SAP е важен компонент в световната корпоративна машина, но като че ли малко хора разбират дейността на компанията. Нека разкажем с какво точно се занимава.

- SAP е най-голямата европейска софтуерна компания, листвана във Франкфурт и Ню Йорк - глобална компания, която работи на над 130 държави с над $30 млрд. годишен оборот. SAP е компания, която изгражда софтуерни решения, основно в насока дигитализация и изграждане на интелигентни предприятия (intelligent enterprise). Ние правим така че дигитализацията на компаниите, която е основният момент сега в света, да протича нормално, бързо, меко и най-вече да допринася с добавена стойност при резултатите на компанията. Всички проекти, които ние правим, имат директно въздействие върху финансовите резултати на компанията в положителен смисъл.

SAP в България е представен като SAP България, където са търговските операции и която аз управлявам, и колегите от SAP Labs, които са развойно звено за компанията. Основно ние се занимаваме с доставка на софтуер и услуги за нашите клиенти.

- С колко компании в България работите и как им помагате да се справят с кризата?

- Справянето с кризата има няколко аспекта. Първият е нивото на дигитализацията в компаниите. Ние помагаме на компаниите да дигитализират от край до край процеси. Да речем процеси за digital supply chain - ние влизаме и казваме: трябва да го направите по този начин.

Ще дам пример: когато компаниите са в криза и нямат международни доставки от Китай, например, който е основният производител в света, те нямат доставки за магазините, складовете и т.н. Първото и много важно нещо е да се направи пълна дигитализация на процесите.

Второ е създаването на т. нар. интелигентна компания. Тя е тази, която може да предвижда кризата и може да реагира виртуално на нея - т.е. може да я симулира.

И третото много важно нещо е, и това е един аспект, за който компаниите не си дават много сметка, но третото много важно нещо е преминаването към облачни услуги. За да си подготвен за кризата, ти трябва да си в облака. Ако не беше Teams, Zoom, Skype като комуникационни облачно базирани технологии, ние нямаше да можем да комуникираме. Така че компаниите имат три посоки за справяне с кризата: дигитализация, интелигентност, облачни технологии. Това е императивът и ние помагаме и в трите.

В България имаме 520 клиента - 520 компании използват нашия софтуер. От топ 100 не съм смятал, но със сигурно са над 90%. Така че се чувстваме комфортно с т. нар. enterprise сегмент, но за нас е по-важно да навлезем в малкия и среден бизнес. Това ни е една от целите, така че полагаме усилия в тази насока.

- Как самата SAP се справя с кризата? Как Ви повлия тя?

- Първо се научихме да работим от вкъщи, както всички, което повиши продуктивността в компанията - за мое учудване. Второ, ние направихме специални пакети за нашите бизнес партньори, които те можеха да ползват - например безплатен софтуер за определено време, разсрочени плащания за по-дълго време и така подпомогнахме нашата екосистема. SAP работи с екосистема от клиенти и партньори и когато подпомагаш тях, тогава можеш да живееш.

За нас беше трудно и предизвикателно, но мисля, че се справяме добре и това личи по добрите резултати на корпорацията. За второто тримесечие отчетохме по-добри от очакваното резултати.

- Какви промени в дигиталния и корпоративен живот ще остави след себе си Covid-19? Като мениджър в третата най-голяма софтуерна компания в света и макроикономист, какво са Вашите прогнози за 2020 и 2021 г.?

- Ще започна отзад напред. Със сигурност има по-добри колеги макроикономисти, които могат да коментират в детайли и проценти, но задължително за България ще имаме спад в БВП. Това не е учудващо за никого, но е една възможност. Covid-19 даде нужното време на компаниите да се пренастроят, даде им тези три месеца, в които те да коригират своите вътрешни процеси, да преформатират екипите, да преформатират начина си на дейност: много компании излязоха на e-commerce пазара. Но ефектът, който очаквам да се случи като макроикономист, е максимално бърза дигитализация и ускорено използване на облачни услуги от бизнеса. Ако това се случи, компаниите ще станат устойчиви на тези промени.

С използването на нашия аналитичен софтуер на SAP можете да моделирате и симулирате кризи, т.е. ако доставките спаднат с 30%, какво се случва с бизнеса. Ако нивото на щатския долар се покачи или понижи, какво се случва с моя бизнес. Точно тези симулационни сценарии в момента са много популярни и едно от най-важните неща е да ги използваме. Така че кризата ни научи да бъдем по-предпазливи, да бъдем по-подготвени за кризи и най-важното нещо е да мислим малко по-дългосрочно какво би могло да се случи. Защото ние бяхме с day-to-day бизнеса и не се оглеждахме много около нас. Така че нашият хоризонт вече е изместен 2022, 2024 г. и компаниите трябва да се подготвени за това.

Кризата ни научи и на нещо друго: икономиката е глобална, всички го усетиха. Както пандемията е глобална, така и икономиката е такава. Тоест ние сме част от едно глобално семейство, което означава, че трябва да се съобразяваме с глобални икономически фактори, които за нас изключително важни. Например, имаше недостиг на доставки на маски в България, защото никой не беше предвидил, че тази криза може да се случи. Но от бизнес гледна точка аз мисля, че някои компании спечелиха, други компании загубиха, но тези, които загубиха, спечелиха нужното време, за да се подготвят. Винаги съм повтарял английската поговорка "In every threat there is an opportunity" ("Във всяка заплаха има възможност").

- Това важи ли и за малкия бизнес?

- По-малкият бизнес е обречен на по-голяма конкуренция. Той може да расте, може да се слее, може да бъде купен, но има по-голяма конкуренция. Когато това е така, ти трябва да си по-конкурентоспособен, а за да се случи това, трябва да имаш по-голяма рентабилност. Последното се постига чрез много по-добра прогнозируемост и предвидимост на твоите разходи. Използването на облачните технологии на SAP и на всички компании, дава възможност на компаниите да имат прогнозируеми и предвидими разходи, да имат 24/7 работоспособност и най-важното: облачните технологии дават достъп до редица други технологии, до които малкият бизнес иначе няма такъв. Например, ако една малка компания в Чирпан иска да има достъп до контейнерни приложения, за да си ги направя сам трябва да изградя дейта център, да наема нужния персонал, да го обуча, да закупя лицензи за бази данни, за апликации. Всичко това вече го има в облачните технологии и няма нужда да го правиш.

Основното за малките и средните компании е, че техният основен фокус трябва да бъде техният бизнес, а не IT. Облачните решения са готови, те са тук и налични. Бизнесът трябва да се фокусира там, където е силен. И когато информационните технологии не са ти основен бизнес, няма как да го направиш.

- В този смисъл, в държавата дигитализацията изостава значително, а обещаните умни градове остават мираж, или поне така ни се струва. Работи ли SAP с публичния сектор и как може да помогне за подобряване на публичните услуги? Какви реализирани проекти имате?

- Деликатен въпрос. Ние разговаряме доста с държавни институции и моето лично мнение е, че дигитализацията в държавата ще придобие ускорени темпове и 2020/2021 ще бъде годината, в която България ще направи качествен скок в дигитализирането на отношенията между държава и граждани и предприятия. В момента Национална агенция по приходите е изцяло дигитализирала отношенията си с бизнеса и гражданите. Но това не важи за обикновения гражданин. Затова трябва да направим следваща стъпка и неслучайно това е част от приоритетите на Европейския съюз и нашия еврокомисар Мария Габриел. Пълната дигитализация не само на правителствения сектор, а и на бизнеси. Разглеждайте държавата като огромно предприятие, което трябва да бъде дигитализирано - не е лесно, но това е следващата стъпка и за мен в държавата има хора, които наистина искат това да се случи.

В момента SAP работи по проекти с Министерство на финансите, ЕСО, НЕК и много държавни предприятия като "Пристанищна инфраструктура". Внедряваме наши продукти с наши партньори в РВД, НКЖИ, но това са нишови проекти. Концептуално държавата трябва да изгради цялостната си визия за предоставяне на напълно електронни услуги на гражданите.

Ако искате да си вземете свидетелство за съдимост, до преди година или две не беше възможно по електронен път, но вече е възможно. Това са малките стъпки, но те трябва да бъдат направени ускорено, за да може в края на 2020/2021 да сме перфектни. Има какво да се иска от дигитализирането на държавата.

Трябва с много ускорени темпове да направим и основните градове т. нар. smart cities, умни градове - трябва да се придвижваме умно, трябва да пестим осветление, да имаме умно управление на трафика. Това също е много важна тема и трябва бързо да се направят тези неща.

Например, умно управление на чистотата на въздуха. Сега има едни сензори, които дават статична информация, но какво правим след това? Трябва да имаме аналитичен слой, с който да можем да симулираме при различни нива на финни прахови частици какво да предприемем, при различни нива на валеж. Или когато падне 10 см. сняг, как се променя трафикът на кръстовище "Б". Оттам как променяме ние конфигурацията на светофарите. Умните градове са нещо, което също е много интересна тема за SAP и ние помагаме много в тази посока. Това са инвестиции, които градовете неминуемо ще трябва да направят.

Ние изоставаме много, защото инвестирахме в инфраструктура в градовете, което е хубаво, но заедно с нея трябваше да се инвестира и в полагането на основите за умните градове - нещата трябваше да вървят заедно, но никога не е късно.

- Като че ли не остана част от нашия живот, която да не е в "облака", а всички говорят за дигитализация. Каква е следващата стъпка в тази посока и каква е ролята на SAP?

- Новата тенденция е т. нар. remote work, изнесената работа. Облачните услуги и изнесената работа е бъдещето и в следващите 5-10 години ще бъде императивът, който ще води инвестициите в дигитализация и нови технологии.

Covid-19 ни накара да се замислим къде точно инвестираме и защо го правим. Очаквам пренасочване на инвестициите от тежки, тромави, капиталоемки разходи към бързи, гъвкави, скалируеми облачни решения, които могат да бъдат вредени за кратко време и които да работят 24/7. В тази криза Adidas нашата търговска платформа. Ако те не бяха подготвени за тази криза, нямаше да могат да поемат търсенето на нови стоки. Така че те бяха подготвени, използвайки облачно решение.

SumUp е един от нашите най-добри клиенти, те имат офис и в Бразилия, в Англия. За да се управлява този бизнес, трябва да си cloud-базиран и да го управляваш по правилен начин. Или компанията Агрия, много добър български производител на пестициди и хербициди с производствена база в южна България, те използват нашето cloud-базирано ERP решение, за да могат да управляват техните операции в Русия и Филипините. Ако нямате такова решение, как се управлява бизнеса зад граница? Облачното решение ти позволява да имаш глобален обхват.

Забелязвам, че има все по-голям интерес от чуждестранни компании да придобиват български и това е една отворена ниша за дигитализация. Българските компании трябва да бъдат дигитализирани до степен да бъдат атрактивни за външния купувач. Ако една компания е дигитализирана, когато дойде външният купувач, той ще каже "да, добре, вие сте готови и си управлявате бизнеса по правилния начин".

Ние използваме добрите практики. Големият плюс на SAP е, че с работа в над 100 държави имаме практики от Австралия, Нова Зеландия, САЩ и Европа и можеш да ги приложиш. Така няма нужда да откриваш топлата вода за българските компании.