Технологии, прецизност, отговорност и практически умения - това е рецептата на професия, която ще повишава своята стойност и във времената на изкуствен интелект и все по-мощни автоматизации. Автомобилният сектор е може би най-добрият пример за това как даже най-новите процесори, алгоритми, електрически и механични системи придобиват смисъл едва след компетентната човешка намеса.

Това се вижда всеки ден в Силвър Стар Варна, където близо 80 специалисти ежедневно се грижат за продажбата и обслужването на автомобилите Mercedes-Benz. Това са механици, сервизни консултанти, диагностици, бояджии, търговци и технически специалисти - хора, които работят в среда, в която иновациите и човешката експертиза вървят ръка за ръка.

Източник: Силвър Стар

Дори рутинни дейности като проверка на нивото на маслото на автомобила вече включват работа със системи за диагностика. Компонентите се разглеждат в дигитален каталог, където по рамата може да се открие точно каква част е необходима за конкретния модел. Работата на механика изисква много повече от технически знания: работи се и с високоволтови системи, при които е особено важно да се спазват стриктно протоколи за действие и да се знаят спецификите.

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Въпреки модерната диагностика и апаратура, решението все пак остава в човека - той е и този, който носи отговорност за качеството на изпълнения ремонт и за крайния резултат. Същото важи и за каросерийно-бояджийните ремонти. Макар съвременните системи да осигуряват прецизно смесване на цветовете и автоматизация на редица процеси, качественият резултат продължава да зависи от опита и усета на специалиста.

"Професиите не изчезват, а се развиват. Технологиите ни помагат да бъдем по-прецизни и по-ефективни, но не могат да заменят опита, отговорността и професионалната преценка на специалиста", казва Петър Стоянов, мениджър "Следпродажбено обслужване" в Силвър Стар Варна. С повече от две десетилетия опит в автомобилния сектор, той наблюдава отблизо трансформацията на индустрията - от механичните системи към дигиталната диагностика и интелигентните системи. Според него именно затова квалифицираните специалисти са все по-търсени.

Източник: Силвър Стар Петър Стоянов

Силвър Стар продължава да инвестира в среда, която да отговори на нуждите на бизнеса, да бъде на нивото на професионализма, на което се очаква и едновременно с това да бъде едно по-добро работно място за своите служители. През 2026 г. комплексът във Варна преминава към най-новите глобални стандарти на Mercedes-Benz. Цялостното обновяване на шоурума вече е в ход, а предстои и разширяване на следпродажбеното обслужване чрез изграждането на нов модерен център за каросерийно-бояджийни ремонти.

Чрез инвестиции в модерна техника и технологии се създават условия, в които специалистите могат да надграждат своите умения в модерна и съвременна среда. Това е част от дългосрочната стратегия на компанията да показва, че професиите, които изискват технически знания и практически умения, имат бъдеще и висока стойност.

Източник: Силвър Стар

За екипа удоволствието от добре свършената работа не се състои само в броя продадени или обслужени автомобили и постигането на търговските цели. "Преди всичко се стремим да бъдем безупречни в отношението си към клиентите и да им дадем персонализиран подход и решение. А съвсем скоро ще можем и да ги посрещаме в нова среда, която отговаря на имиджа на марката, която представляваме. С това ще имаме възможност да оправдаем очакванията за 5-звездно обслужване и да превърнем и самата покупка на автомобил в запомнящо се изживяване", споделя Павел Ноев, мениджър "Продажби" за локацията.

Източник: Силвър Стар

Петър Стоянов пък е убеден, че силният сервиз се изгражда не само чрез дисциплина и професионализъм, но и чрез сплотен екип. И примерът за това е налице - отборният дух триумфира както на работното място, така и отвъд него. Екип Варна спечели това лято втория вътрешен футболен турнир на Силвър Стар в оспорвано дерби с останалите локации на компанията.

Източник: Силвър Стар

Подкрепата на отговорни каузи също е част от вътрешната култура на компанията. Служителите редовно се включват в благотворителни базари и доброволчески инициативи. При последната кампания събраните средства са използвани за закупуване на мебели за домове за деца, лишени от родителска грижа в Провадия. Тези инициативи показват, че зад професионалните успехи стоят хора, които вярват, че добрият работодател има роля не само в развитието на бизнеса, но и в развитието на общността, в която работи.

Освен професионалисти в автомобилната сфера, в Силвър Стар Варна се крият и необичайни таланти - от хора с артистични заложби, през автомобилни и дрифт състезатели, до спортни атлети. Това, което ги обединява, е, че споделят страстта към професията и автомобилите. Един ярък пример е Петър Дончев, механик в сервиза за леки автомобили. Петър работи под знака на трилъчата звезда вече повече от 20 години. Освен в професията, той влага уменията и въображението си в необичайно хоби - създава уникални метални фигури от автомобилни части, които на пръв поглед са ненужни и предназначени за скрап.

Източник: Силвър Стар

Истории като неговата показват, че работата с автомобилите може да ти даде много - поглед към детайла, прецизност, сръчност, а при наличието на креативни заложби защо не и малък шедьовър, съставен от непотребни резервни части. В свят на все по-бърза автоматизация именно тези качества правят специалистите незаменими. Защото автомобилите стават все по-интелигентни, но зад тях продължават да стоят хората, които гарантират качеството, безопасността и доверието на клиентите.