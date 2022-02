BNP Paribas обмисля продажба на бизнеса си с потребителско финансиране в някои страни от Централна и Източна Европа, включително България. Причината е желанието на банката рационализира портфолиото си и за набиране на капитал според източници на Bloomberg.

Към момента френската банка преценява интереса на купувачите към своите операции BNP Paribas Personal Finance на пазарите България, Румъния, Унгария и Чехия. Според източниците обсъжданията са в начален етап и не са взети окончателно решение.

BNP Paribas Personal Finance има оперира в 30 държави и има над 20 милиона клиенти. Банката предлага кредитни и спестовни услуги и застраховане.

По-рано този месец френският кредитор даде обещание за по-висока рентабилност и по-голяма възвръщаемост на акционерите, въпреки скока в разходите.

През декември стана ясно, че BNP Paribas продава базираната в Сан Франциско Bank of the West на Bank of Montreal за 16,3 милиарда долара.

Акциите в BNP Paribas се повишиха с 48% през последните 12 месеца. Пазарна стойност на дружеството е 82,3 милиарда евро.