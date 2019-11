Международна награда за осигуряването на отлично клиентско преживяване в банкирането (Excellence in Customer Centricity or Customer experience) бе присъдена на Пощенска банка. Тя се нареди сред победителите в 12-те категории на оспорваното състезание The Retail Banking: Europe 2019 Awards, организирано от европейското списание за банкиране на дребно Retail Banker International. Сред другите участници и победители в конкурса са банки като Santander, Dankse Bank, Nordea, BBVA, Raiffeisen bank, OTP.

Наградата Пощенска банка получава за постигнатите високи резултати и оптимизация на работа, благодарение на въведената в цялата си клонова мрежа иновация за потвърждение на платежни документи с дигитален подпис.

"За нас дигитализацията на банковите услуги не е самоцел, а начин да отговорим на нуждите на нашите клиенти, затова непрекъснато развиваме дигиталните си канали за банкиране. Разполагаме и с широка клонова мрежа с над 170 офиса в цялата страна, за да сме по-близо до клиентите ни и да им предоставим максимално удобство. Щастливи сме, че 57% от всички трансакции в банката се подписват по електронен път. Благодарение на дигиталните ни услуги намалихме разходите за хартия с 43%, за логистика с 30%, а времето за обслужване на клиенти ̶ с 12%. Така спестяваме време както на клиентите ни, така и на нашия екип", коментират от Пощенска банка.