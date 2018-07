Базираната във Франция IT компанията Atos SE постигна сделка да придобие американската Syntel Inc., което ще ѝ даде достъп до един от най-големите компании в САЩ в сектора на финансовите услуги. Стойността на споразумението е $3,4 милиарда, предава The Wall Street Journal.

За Atos работят над 100 хил. служители в 72 страни. Групата е на първо място в Европа по управление на данни, като предлагао ще облачни услуги, онлайн разплащания и други. Компанията има офис и в София, като наскоро обяви планове за разширяване на екипа с още 400 души.

Френската компания ще плати по $41 на дял за Syntel. В петък акциите на мичиганската компания затвориха на цена $39,13, след като през последните 12 месеца повишиха стойността си почти двойно. Заедно с нетните задължение, сделката оценява Syntel на $3,57 милиарда.

Придобиването ще подобри позициите на Atos в Северна Америка, където приходите на компанията намаляха рязко през първите три месеца на годината. Syntel има връзки с редица компании в сектора на финансовите услуги.

American Express, State Street Bank и FedEx са трите най-големи клиента на компанията за 2017 г., като отговарят за около 45% от годишните приходи.

Atos отдавна търси значителни придобивания, за да успее да разшири своето портфолио и геоградско присъствие. Миналата година IT компанията се опита да придобие производителят на смарткарти Gemalt NV за €4,8 милиарда, но загуби надпреварата от френския конкурент Thales SA.

Atos е около пет пъти по-голяма от Syntel с пазарна капитализация от около €13 милиарда. Придобиваната компания има около 23 000 инженера.

През 2017 г. Syntel има печалба от $166,3 милиона, след като предходната година записа загуба от $57,4 милиона. Atos отчита приходи от €12,7 милиарда, а печалбата се повишава с 11% до €601 милиона.

Сделката ще приключи до края на годината.