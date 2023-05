Бразилският авиостроителен концерн Embraer SA съобщи, че е сключил споразумение с компанията NetJets за доставка на до 250 самолета модел Praetor 500, съобщи Интерфакс.

Общата стойност на сделката надхвърля 5 млрд. долара. Освен доставката на самите самолети, споразумението включва и услуги за тяхното обслужване и поддръжка.

Очаква се първите доставки на новите самолети да започнат през 2025 година.

Бразилският концерн Embraer е създадена през 1969 г. с подкрепата на бразилското правителство. Авиостроителната компания е специализирана в производството на самолети от бизнес клас и малки регионални самолети за къси разстояния.

Основен нейн конкурент в този сегмент е канадската самолетостроителна компания Bombardier.

А компанията NetJets Inc. - работеща в сектора за авиационен лизинг - е подразделение на Berkshire Hathaway Inc. на легендарния инвеститор Уорън Бъфет. Компанията NetJets Inc. вече е световен лидер в сферата на лизинга на корпоративни (бизнес) самолети.