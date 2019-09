Конгломератът SoftBank, който е водещ акционер в холдинговата компания The We Company на американския стартъп за oтдaвaнe пoд нaeм нa cпoдeлeни oфиc пpocтpaнcтвa WeWork, призова фирмата да откаже планираното си първично публично предлагане.

Причината за това са притеснения относно оценката на листването на стартъпа, пише Reuters.

We Co. е водила дискусии с SoftBank и други акционери и съветници относно това дали да продължи напред с дебюта си на борсата или не. По принцип компанията се сблъска с критики по отношение на сложната си корпоративна структура, управлението и плащанията, направени от изпълнителния директор Адам Нюман.

Съветниците на WeWork все още оценяват апетита на инвеститорите за оценка на IPO между 15 и 20 милиарда долара.

Това обаче би по-малко от половината на оценката от 47 милиарда долара, която компанията получи, когато SoftBank инвестира 2 милиарда долара в стартирането през януари.

Говорителят на SoftBank отказа да коментира темата.

Задържането на предлагането на компанията може да наруши "амбициозния" план на основателя и изпълнителен директор на конгломерата Масайоши Сон да изгради мрежа от технологични компании, финтек и здравни стартъпи и то в момент, когато SoftBank търси средства от инвеститори за втори си Vision фонд.

"SoftBank имат важен глас, но по-важното е, че имат пари. We Co. ще трябва да ги слушат", тълкува експертът на Sanford C. Bernstein Крис Лейн. Според него фирмата за споделяне на офис пространства е подценена, неговата оценка възлиза на 23 милиарда долара.