Двете водещи технологични стартиращи компании в Индонезия - Gojek и Tokopedia, обявиха сливане. По този начин те създават един от най-големите технологични конгломерати в Югоизточна Азия, обхващащ редица отрасли от пътнически превози до цифрови плащания и електронна търговия.

Условията на сделката не бяха разкрити. Комбинираната компания, която ще се нарича GoTo Group, планира да разшири присъствието си както на вътрешния пазар в Индонезия, така и в други страни от региона. Очаква се броят на месечните активни потребители на групата да надхвърли 100 милиона души.

Президентът на Tokopedia Патрик Као заяви днес на пресконференция, че GoTo възнамерява да навлезе на публичния пазар до края на тази година. И това може да се случи чрез първоначално публично предлагане (IPO), Кao не изключи възможността за сливане със специализирана компания за сливания и придобивания (SPAC).

Групата очаква да бъде оценена в рамките на сделката на 35-40 милиарда долара, пише The Wall Street Journal, позовавайки се на добре запознати източници. Това е приблизително два пъти повече от общата оценка, която компаниите са получили през последните кръгове за набиране на средства. Акциите на GoTo се планират да бъдат листвани на фондовите борси в Ню Йорк и Джакарта.

Gojek и Tokopedia са събрали общо милиарди долари от инвеститори, включително Alibaba Group Holding Ltd. от Alphabet Inc., Google, Facebook Inc., фондове, управлявани от BlackRock Inc. и KKR & Co., наред с други.

Основана през 2010 г. и най-известна като услуга за мотоциклетни таксита, Gojek наскоро разшири своята платформа, добавяйки услуги за доставка на храни и стоки, както и услуга за онлайн разплащане. Tokopedia, създадена през 2009 г., управлява пазар, който позволява на търговците на дребно и големите компании да предлагат своите продукти на индонезийския пазар.

Компаниите, чийто бизнес е концентриран предимно в Индонезия, четвъртата по население страна в света, планират да разширят дейността си в Сингапур, Тайланд и Виетнам. GoTo ще се конкурира с компании като Grab Holdings Inc. и Sea Ltd в регион с население от около 670 милиона души.