Най-голямата търговска верига в света - американската компания Walmart продава мажоритарен дял в японската верига супермаркети Seiyu GK. Купувачи са инвестиционният фонд KKR и японската компания Rakuten, Inc. в сделка за 172,5 милиарда йени (около 1,6 милиарда долара), се казва в изявление на американския търговец на дребно.

Walmart купи повече от една трета от акциите на Seiyu през 2002 г., а американската компания увеличи своя дял до 100% през 2008 г., отбелязва The Wall Street Journal.

Walmart Inc. , KKR & Co. Inc. и Rakuten, Inc., обявиха днес, че са подписали окончателни споразумения, с които KKR ще придобие мажоритарен дял, а ново подразделение Rakuten ще придобие миноритарен дял в Seiyu GK ... в рамките на сделка, оценяваща бизнеса на 172,5 млрд. йени (около 1,6 млрд. долара) ", се казва в съобщението за пресата.

Според условията KKR ще придобие 65% дял в Seiyu, Rakuten 20% чрез ново дъщерно дружество, докато самият Walmart ще запази 15% в Seiyu. Сделката подлежи на регулаторно одобрение и се очаква да бъде приключена през първото тримесечие на 2021 г., се казва в прессъобщението.

Според съобщението Rakuten ще продължи да разработва цифрови технологии за Seiyu и други японски търговци на дребно чрез новото си дъщерно дружество Rakuten DX Solution, планирано да се създаде през януари 2021 година.Японската компания Seiyu е верига супермаркети, основана през 1963 г. с над 300 търговски обекта. Rakuten, Inc. е японска компания за интернет услуги, основана в Токио през 1997 година.

Walmart продължава да реорганизира международните си операции, отказвайки се от физическите магазини в полза на разширяване на онлайн търговията. Преди това през октомври компанията се съгласи да продаде контролния пакет от британската верига супермаркети Asda на частния инвестиционен фонд TDR Capital и на основателите на британския оператор на бензиностанция EG Group.

Пазарната стойност на Walmart е нараснала с близо 27% от началото на тази година, докато индексът на Standard & Poor's 500 се покачил с 11% за този период.

Инвестиционният фонд KKR е основан през 1976 г. и е регистриран на Нюйоркската фондова борса.

Walmart е основана през 1962 година. Седалището на най-големия световен търговец на дребно се намира в Бентънвил (Арканзас, САЩ). Компанията разполага с около 11,4 хиляди магазина, разположени в 26 страни по света.