70 процента от домакинствата в Чикаго все още получават водата си от оловни тръби, които могат да я отровят и да доведат до тежки здравословни щети, особено при децата. В Чикаго и в много други части на щата Илинойс качеството на питейната вода е изключително ниско, въпреки че огромното езеро Мичиган се намира точно там.

Властите планират да подменят всички стари тръби, но чак след 50 години

"Чикаго има повече оловни тръби от всеки друг град в страната. Не правим нищо, за да ги отстраним", казва Анна-Лиса Касъл от организацията за опазване на околната среда "Alliance for the Great Lakes in Chicago". Кметицата Лори Лайтфут и Американска агенция за опазване на околната среда отдавна говорят за проблема, но конкретни мерки така и не са предприети.

Пилотен проект на властите в Чикаго предвижда всички оловни тръби да бъдат сменени в следващите 50 години, но според Анна-Лиса Касъл това е твърде дълъг период. "Става въпрос за две поколения деца, които вероятно ще бъдат изложени на олово в питейната вода. Скоростта, с която оловните тръби ще бъдат подменени, е неприемливо бавна, а очакваните разходи - неприемливо високи", смята тя.

В град Флинт, съседен Мичиган, десетки хиляди пострадаха от натравяния с олово. Градските власти трябваше да изплатят обезщетение в размер на 600 милиона долара. В Чикаго все още не се е стигнало дотам, но особено при домакинствата в по-бедните квартали концентрацията на олово е висока, предупреждава Ан Еванс от организацията "Elevate in Chicago". Става въпрос предимно за кварталите с концентрация на тъмнокожо население.

От организацията провеждат редовни тестове на качеството на водата и раздават пластмасови бутилки, за да предотвратят дългосрочните щети върху децата. "Оловото е невротоксин, който уврежда мозъка. Например децата, които са се натровили с олово, по-трудно се учат да четат. Те имат трудности със социалното си поведение. И е по-вероятно да влязат в конфликт с полицията."

Федералното правителство обеща милиони за подновяване на инфраструктурата

Екологична несправедливост и социално неравностойно положение - отчасти причинени от безнадеждно остаряла инфраструктура. Освен това водата в Чикаго не само е замърсена, но и е много скъпа. Инфраструктурният пакет на правителството на САЩ, който президентът Байдън подписа, предвижда 15 милиона щатски долара за подобряване на водната система.

Началото е поставено, казва Ан Евънс. Тя се надява, че средствата от федералната хазна ще текат бързо и ще избегнат бюрокрацията - и по този начин няма да се окажат просто капки върху нагорещен камък.