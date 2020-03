ФАО - Организацията по прехрана и земеделие към ООН (FAO - The Food and Agriculture Organization of the United Nations) публикува редовния си тримесечен доклад за състоянието и перспективите на глобалното зърнопроизводство и състоянието на продоволствената сигурност в света (Crop Prospects and Food Situation).

Оповестените в края на миналата седмица данни веднага станаха обект на повишено внимание от страна на участниците в търговията със зърно, тъй като съдържаха първата прогноза на ФАО за добива от пшеница в света през 2020 г. - 763 млн. т, което практически означава повторение на рекордния резултат, очакван за текущата маркетингова година - 763,6 млн. тона.

Очакванията за Европейския съюз се покриват с изводите на водещата европейска аналитична агенция Strategie Grains и търговското лоби на ЕС (COIERAL) оповестени наскоро, пише sinor.bg.

ФАО оценява добива от пшеница в ЕС-27 + Великобритания през 2020 г. на около 145 млн.т, което е с 1,3 млн.т по-малко спрямо 2019 година. Основните фактори за редуцирането на добивите в ЕС са "поройните дъждове, довели до намаление на засетите площи", а също така и "по-високите от нормалните за зимния период температури, които увеличават риска от измръзване и намаление на добивите".

Като страните с очакван по-значим спад в производството на пшеница спрямо миналогодишното равнище специалистите посочват Франция и Великобритания. Прогнозата за Украйна също е песимистична - 26 млн.т, в сравнение с 28,3 млн.т - 2019 г. Зад Океана положението също е влошено.

Прогнозата за добива от пшеница в САЩ е сведена до 50 млн. т, в сравнение с 52,3 млн.т, ожънати през настоящия сезон.

В глобален мащаб, влошените показатели на Евросъюза, САЩ и Украйна се компенсират изцяло с очакванията за много по-добри реколти в Русия, Австралия, Канада и Индия, съответно: 80,0 млн.т, 21 млн.т, 34 млн.т и 106 млн.т , в сравнение с 74,3 млн.т, 15,2 млн.т, 32,3 млн.т , 103,6 млн.т през 2019 година. В Турция реколтата за 2020 г. също се очаква да бъде по-добра - 20 млн.т, спрямо 19 млн. тона през миналата година.

Анализаторите коментират, че ако благоприятните перспективи за добива от пшеница през 2020 г. засилват опасенията сред производителите и търговците за подновяване на низходящ ценови тренд на пазара, тъй като новият сезон ще стартира с рекордно равнище на преходните запаси, а това предполага и рекордно равнище на предлагане (преходен запас + производство) на пшеница през 2020/21 маркетингова година.

Производство на пшеница в основните страни производителки, в млн. тона