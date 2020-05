Около 60% от германските компании страдат от намалено търсене, а 80% от фирмите в най-голямата европейска икономика очакват приходите да паднат тази година, заради пандемията, показва проучване на The Association of German Chambers of Commerce and Industry (DIHK).

Анкетата, проведена сред повече от 10 000 фирми установи, че предприятията в секторите на индустрията, строителството и услугите наблюдават спад на приходите през 2020 г., като една четвърт очакват спад от над 50%, пише Reuters.

Около 43% от фирмите заявяват, че имат анулирани поръчки, а повече от една трета е трябвало да намалят инвестициите си.

Германското правителство очаква пандемията да тласне икономиката на страната към най-дълбоката рецесия след Втората световна война, прогнозирайки свиване от 6,3%.

Повече от една трета от компаниите очакват да се върнат на предишното си бизнес ниво най-рано през 2021 г., установи проучването, докато 1 на 20 фирми изобщо не очакват да се върнат на това ниво.

"Това показва колко големи са предизвикателствата, пред които сме изправени", заяви президентът на DIHK Ерик Швейцер. "Все още сме далеч от възстановяването на икономиката си."

Една трета от ресторантите и почти половината от туристическите фирми се страхуват от несъстоятелност, показа още проучването.

Броят на нощувките на местни и чужди гости в Германия е спаднал с 53% спрямо година по-рано до 15,6 милиона през март, показват предварителни данни на Федералната статистическа служба.

Германия въведе мерки за блокиране през март, като магазините, ресторантите, спортните съоръжения и други предприятия затвориха, а много компании спряха производството, за да забавят разпространението на вируса. Някои ограничения бяха "разхлабени" през последните няколко седмици.

Проучването на DIHK установи, че почти половината фирми трябва частично или напълно да прекратят бизнеса си по време на блокирането. Една четвърт от тези компании са започнали бизнеса си, когато блокирането е било облекчено в края на април, а 80% от фирмите, които все още са затворени, очакват да могат да започнат операциите веднага или в рамките на следващите две седмици.