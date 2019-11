Новата финансова рамка, от която ще може да се възползва Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) за инвестиции на рисков капитал в малки и средни предприятия, е значително по-амбициозна от предшественика си - Плана "Юнкер", посочи заместник-директорът на ЕИФ с ресор "Мандатно управление" Хуберт Котони по време на Годишната среща на акционерите на Европейския инвестиционен фонд, чийто домакин беше Българската банка за развитие (ББР).

В рамките на Плана "Юнкер" ЕИФ сключи споразумения за финансиране с банките-посредници (каквато е и ББР) за финансиране на проекти на обща стойност почти 20 млрд. евро. Бeшe зaлoжeнo тe дa дoвeдaт дo oбщo пoĸaчвaнe нa финaнcиpaнeтo зa мaлĸи и cpeдни пpeдпpиятия нa 155 млpд. eвpo. Причината е, че финансови институции като ББР в целия Европейски съюз осигуряват съфинансирането на предприемаческите проекти, необходимо за тяхното стартиране.

И докато общият размер на Плана "Юнкер", насочен към спасяването на икономиката на Европейския съюз от последиците от Голямата рецесия, възлизаше на 410 млрд. евро, неговият наследник - InvestEU ще е с почти 50% по-мащабен, като неговият бюджет вече е 650 млрд. евро. През периода 2021-2027 г. той ще обедини Европейския фонд за стратегически инвестиции и 13-те финансови инструмента, с които разполага Европейския съюз.

Но управлението на големите инвестиционни средства през следващия програмен период няма да е лесна задача. "Трябва да се фокусираме повече върху тематично разпределение - това ще бъде новото предизвикателство", каза Котони. "Ще трябва да разделим проектите на сектори. За разлика например от Плана "Юнкер", който беше по-скоро мярка за излизане от кризата, сега ще можем да сме подготвени в различни теми и направления."

От друга страна, ЕИФ ще трябва да разработи система за кооперация, при която националните банки за развитие могат да сътрудничат директно с Европейската комисия. Това е друга новост спрямо Плана "Юнкер". "Смятам, че това са две наистина важни промени, с които ще влезем в новата финансова рамка", каза Котони.

Друго предизвикателство ще е начинът, по който средствата ще бъдат дистрибутирани от националните банки за развитие, смята топ-финансистът, който все пак намекна, че InvestEU ще доведе до улесняване на финансирането в Европейския съюз. А моделът на финансиране е от значение, защото новата програма е по-амбициозна от предшественика си и има за цел въвличането на още по-голям обем инвестиции изобщо в рамките на ЕС.

Според Котони Планът "Юнкер" вече е пожънал успех с инициативи като осигуряването на финансиране за микропредприятията и средните по размер компании, затова тези механизми ще бъдат запазени и в InvestEU. Прогнозата е, че пилотните програми, които бяха осъществени под сега действащия план за финансиране в сферата на социалните дейности, също ще бъдат разширени.

Котони посочи още, че България, в лицето на ББР, е сред лидерите на европейско равнище във финансирането на социални дейности. "Много от националните банки за развитие в цяла Европа не са толкова добре настроени да обърнат внимание и да работят със социални инструменти от програмата", каза той. "Затова ние оценяваме високо активността на ББР и постиженията им в проекти със социално въздействие и финансирането им. А сега с това ново споразумение смятам, че ще можем заедно да направим още много за България."

Хуберт Котони е заместник-директор на Европейския инвестиционен фонд. Той отговаря за създаването и управлението на мандатите, възложени от ЕИБ, включително за Европейския план за стратегически инвестиции (Плана "Юнкер") , Програмите COSME, InnovFin, EaSI, ERASMUS и др. Член е на Съвета на директорите на няколко фонда като GGF (The Green for Growth Fund) и EFSE (The European Fund for Southeast Europe).