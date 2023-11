Инвестиционна компания на американския милиардер Уорън Бъфет Berkshire Hathaway Inc. през третото тримесечие напълно се освободи от акциите на General Motors Co. (GM), както и редица други сини чипове, включително Procter & Gamble Co., Johnson & Johnson (J&J) и United Parcel Service (UPS), пише Reuters.

Освен това Berkshire намали дяловете си в HP Inc., Chevron Corp., Amazon.com Inc., както и Mondelez International, според материалите, изпратени от инвестиционната компания до Комисията за ценни книжа и борси на САЩ (SEC).

Делът на компанията на Бъфет в GM беше оценен на 850 милиона долара в края на второто тримесечие, делът му в Procter & Gamble и J&J беше на стойност под 50 милиона долара, а делът му в UPS беше на стойност 8,5 милиона долара.

Книжата на Apple Inc., който представляват около 50% от цялото портфолио на Berkshire, намалиха стойността си до 157 милиарда долара от 176 милиарда долара през последното тримесечие поради спад в цената на акциите на компанията. Berkshire обаче не е купувал или продавал акции на Apple през третото тримесечие.

Той също така запази непроменени своите дялове в Bank of America Corp. и American Express Co. и Coca-Cola Co.

Berkshire продаде акции за 7 млрд. долара, включително някои от големите си инвестиции в Chevron, и купи само 1,7 млрд. долара през третото тримесечие, което е период на спад за акциите. За цялата 2023 г. компанията е продала акции за 23,6 милиарда долара повече, отколкото е купила.

Soros Fund Management, чийто основател е известният инвеститор и милиардер Джордж Сорос, през последното тримесечие придоби около 325 хиляди акции на разработчика на процесори Arm Holdings, който листна акции на борсата Nasdaq през септември тази година на цена от $51.

Фондът на Сорос също купи малки дялове в Maplebear Inc., по-известен като Instacart, и разработчика Klaviyo Inc. И двете компании също имаха IPO през третото тримесечие.

Освен това компанията на Сорос придоби акции на GM, Apple Inc., Datadog Inc., Splunk Inc., Snowflake Inc. и Тайванската компания за производство на полупроводници.

Фондът на Сорос увеличи дела си в Uber Technologies Inc. с 16,6%, при DoorDash Inc. - с 30.9%.

В същото време фондът продаде акции на Rivian, Microsoft Corp. и Nvidia Corp., а също така се освободи от дял в Walt Disney Co.