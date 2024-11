Източник: iStock by Getty Images

В Казахстан е открит първият в страната завод за преработка на волфрам, съобщиха от Министерството на промишлеността и строителството на страната, пише Интерфакс. Основните приложения на волфрама са при производството на: осветителни тела, електроннолъчеви тръби, подгряващи елементи, ракетни двигатели, заваръчни инструменти, както и за производството на високоякостни и устойчиви на износване части, вкл. във военната индустрия.

"Проектът на стойност 300 млн. долара е реализиран, като са взети предвид международните екологични и промишлени стандарти. Заводът ще осигури до 1000 работни места за местни специалисти. След достигане на пълния си проектен капацитет, заводът ще преработва годишно 3,3 млн. тона руда, произвеждайки 65-процентен волфрамов концентрат", се казва в изявлението на ведомството.

Проектът се ръководи от компанията "Арал Кеген", влизаща в международния холдинг Jiaxin International Resources Investment Ltd, към който са се присъединили: Jiangxi Copper Corporation, China Railway Construction Company, China Civil Engineering Construction Company и Ever Trillion International Singapore PTE LTD.

По данни на Министерството на промишлеността и строителството на Казахстан, към момента на откриването готовността на основните обекти е следната: хранилище за утайки - 60%, обогатителна фабрика - 60%, външни съоръжения за водоснабдяване - 85%, външно електроснабдяване - 100%, вътрешно електроснабдяване - 90%.

Според официалната информация, по-нататъшните планове включват изграждането на комплекс за дълбока преработка, който ще доведе съдържанието на волфрам до 88,5% и ще произвежда волфрамов карбид с висока чистота. Очакваната инвестиция за този етап е 150 млн. долара. Така общата инвестиция вероятно ще надмине 450 млн. долара.

"Това е историческо събитие за казахстанската минна индустрия, което ще засили позициите на страната на световния пазар на рядко срещани метали", отбелязват още от ведомството.