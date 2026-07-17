Щатът Тексас нанесе сериозен икономически удар на Калифорния, измъквайки под носа му мащабен проект за 3,2 милиарда долара. Производителят на автономни военни кораби Saronic Technologies избра пристанището в Браунсвил, Тексас, за изграждането на своята мегакорабостроителница от ново поколение - "Port Alpha".

Калифорнийският стартъп първоначално планираше да реализира инвестицията в родния си щат, но Тексас спечели битката с по-бързи регулации и по-добри бизнес условия.

Строителството започва още до края на тази година, като първата фаза се планира да бъде оперативно готова през 2028 г., според Yahoo Finance.

Най-голямата корабостроителница в САЩ

Пристанището на Браунсвил скоро ще бъде дом на най-голямата корабостроителница в страната, пише местното издание Chron.

Първоначалното съоръжение ще се простира на площ от близо 3400 декара (835 акра), но плановете на компанията предвиждат възможност за разширяване до мащабните 17 800 декара (4 400 акра).

Освен това, очаква се съоръжението за безпилотни кораби да разкрие до 10 000 нови работни места в региона.

Повече за производството

Военноморските сили на САЩ съвсем наскоро използваха три от 24-футовите морски дрона от модела Corsair на компанията. С тях те удариха иранска военноморска база в Ормузкия проток.

Източник: US Central Command Corsair в действие

Машините развиват скорост до 65 км/ч. Могат да изминат над 1000 морски мили, пренасяйки експлозиви или оборудване с тегло до 450 кг. Управляват се напълно автономно с помощта на напреднал изкуствен интелект.

Към май 2026 г. Saronic Technologies вече е произвела над 300 броя от този модел.

Месец по-рано същият модел безпилотен катер извърши и първата си спасителна мисия, прибирайки пилотите на свален американски хеликоптер Apache.

Източник: Courtesy

Marauder пък e стински автономен кораб гигант. Проектиран предимно за тежка логистика и разполагане на други безпилотни платформи в морето, той може да пренася до 150 метрични тона товари, включително стандартни контейнери, на разстояние до 5400 морски мили.

Местната власт на помощ

Местните власти в Тексас "подсладиха" сделката с пакет от стимули на стойност 450 милиона долара .

Това включва одобрено 95-процентно облекчение от имуществени данъци за срок от 19 години от на стойност над 210 милиона долара и договори за данъчни облекчения от район Port Isabel на стойност 228 милиона долара.

По прогнози дългосрочното регионално икономическо въздействие от мегакорабостроителницата ще достигне 160 милиарда долара за окръга и над 264 милиарда долара за целия щат Тексас.

Очаква се 10-те хиляди работни места да бъдат разкрити поетапно в рамките на едно десетилетие.