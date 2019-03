Основните круизни компании избягват черноморските пристанища поради несигурната геополитическа ситуация след анексирането на Крим от Русия през 2014-а година, съобщава сайтът Portseurope.com, цитирайки източници от българските пристанища, предава БНР.

Само два круизни кораба са посетили българските пристанища през 2017-а година, докато през 2018-а година не е имало никакви посещения. Очакванията за лятото на настоящата година са за едва едно акостиране на круизен кораб.

Сайтът Portseurope.com посочва, че 2014-а е била последната силна година за круизния туризъм в Черно море, като тогава най-голямото българско пристанище Варна е било посетено от 36 круизни кораба с 30 000 туристи на борда. Преди анексирането на Крим от Русия през летните сезони е имало средно 25 посещения на круизни кораби.

Първото посещение на редовни круизни кораби за 2021-а година в акваторията на Черно море е планирано за пролетта на същата година, когато се очаква да акостира най-големият частен кораб - The World, разполагащ със 165 апартамента на борда. The World е най-голямата частна "жилищна яхта". Туристите на The World са от около 45 страни, като те де факто живеят на борда, докато корабът пътува, оставайки в повечето пристанища по няколко дни. Някои от тях избират да живеят на борда постоянно, докато други посещават The Wolrd периодично през цялата година.

През настоящия месец Европейският съюз, Съединените щати и Канада наложиха допълнителни санкции, за да накажат Русия за атаката през ноември 2018-а година на три кораба от флота на Украйна в Керченския проток, свързващ Черно и Азовско море, в допълнение към санкциите преди това с оглед на анексирането на Крим и с оглед на участието на Русия в конфликта в Източна Украйна.